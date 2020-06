Juventus Turin - AC Milan: Coppa Italia in Österreich gratis im TV & Livestream sehen

In Italien startet der Fußball direkt mit einem Kracher, nämlich dem Cup-Halbfinale zwischen Juventus Turin und dem AC Milan. SPOX zeigt euch, wo es die Partie kostenlos im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Im Hinspiel gab es etwas überraschend ein 1:1 zwischen den beiden Rivalen, der Drops ist für Serienmeister Juve also noch lange nicht gelutscht. Im Auswärtsspiel in San Siro wird die Stimmung aufgrund der fehlende Fans zwar nicht so heiß wie gewohnt, aber die Rossoneri werden der Alten Dame trotzdem einheizen.

AC Milan hat derzeit auch eine starke Verbindung zum österreichischen Fußball, denn der Kultverein gilt als Wunsch-Destination und damit wohl künftiger Arbeitgeber von Salzburgs Dominik Szoboszlai, der unter der Woche bereits mit einem Hattrick gegen Sturm Graz weiter an seinem Bewerbungsschreiben feilte.

Coppa Italia: Die Halbfinalbegegnungen

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 12.02.2020 20:45 Uhr Inter Mailand SSC Napoli 0:1 (0:0) 13.02.2020 20:45 Uhr AC Milan Juventus Turin 1:1 (0:0) 12.06.2020 21:00 Uhr Juventus Turin AC Milan -:- 13.06.2020 21:00 Uhr SSC Napoli Inter Mailand -:-

Wandervögel unter Rivalen: Spieler, die für Juventus Turin, Inter Mailand und AC Milan spielten © imago images 1/23 Juventus, AC Milan und Inter Mailand dominierten in den vergangenen Jahren den italienischen Fußball. Mancher Star spielte gar für alle drei dieser Teams. SPOX gibt einen Überblick. © Twitter 2/23 Luigi Cevenini (Inter Mailand - 1912-15, 1919-1921 und 1922-27/ AC Mailand - 1915-19/ Juventus Turin 1927-1930, links im Bild). © Twitter 3/23 Der Italiener begann seine Karriere beim AC Milan, wechselte dann zu Inter, bevor er wieder zu den Rossoneri zurückkehrte. Nach weiteren Engagements bei Inter spielte er von 1930 bis 1933 für Juventus und war nebenbei Nationalspieler. © getty 4/23 Giuseppe Meazza (Inter Mailand - 1927-1940 und 1945-46/ AC Mailand - 1940-42/ Juventus Turin - 1942-43). © imago 5/23 Nach der Fußball-Ikone wurde das jetzige Stadion von Inter und AC Milan benannt. Den Höhepunkt seiner Vereinskarriere erlebte Meazza bei Inter. Im Dress der Nerazzurri traf er 247-mal. Er wechselte nach 13 Jahren zunächst zu Milan, dann zu Juve. © Twitter 6/23 Enrico Candiani (Inter Mailand - 1938-1946/ Juventus Turin - 1946-47/ AC Mailand - 1949-1950). © imago images 7/23 Der Offensivspieler war acht Jahre Kaderspieler der Nerazzurri. In diesen Jahren reichte es für eine italienische Meisterschaft und einen nationalen Pokal. Danach ging er zu Juventus. Später folgte eine Station bei AC Milan. © imago images 8/23 Leonardo Bonucci (Inter Mailand - 2006/07 / AC Milan - 2017-18 / Juventus Turin - 2010-17, 2018-heute). © imago images 9/23 Bonucci kämpfte sich von der Inter U-19-Mannschaft zu den Profis hinauf und gewann dort direkt die Serie A. Mit Juventus holte er später sieben weitere Scudettos. Zwischenzeitlich spielte er eine Saison bei Milan, ist seit 2018 jedoch wieder in Turin. © imago images 10/23 Aldo Serena (Inter Mailand - 1978/79, 1981/82, 1983/84, 1987-91 / AC Milan - 1982/83, 1991-93 / Juventus Turin - 1985-87). © imago images 11/23 Serena gewann sowohl mit Juventus als auch den Milan-Klubs die Serie A, war 1988/89 als Inter-Spieler mit 22 Toren Torschützenkönig der Serie A. Der Italiener ließ 1993 seine Karriere bei den Rossoneri ausklingen. © imago images 12/23 Roberto Baggio (Juventus Turin - 1990-95 / AC Milan - 1995-97 / Inter Mailand - 1998-2000). © imago images 13/23 Der Ballon-d'Or-Sieger von 1993 verbrachte seine ganze Karriere in Italien, holte mit der Alten Dame und mit Milan jeweils einmal die italienische Meisterschaft, blieb bei Inter ohne Titel. Baggio beendete 2004 seine Karriere. © imago images 14/23 Edgar Davids (AC Milan - 1996-98 / Juventus Turin - 1998-2004 / Inter Mailand - 2004-05). © imago images 15/23 Der Mann mit der ikonischen Brille war im Sommer 1996 ablösefrei zu Milan gewechselt. Dort blieb er zwei Saisons, ehe er nach Turin ging, wo er den Scudetto-Sieg dreimal feierte. Er verbrachte die Spielzeit 2004/05 bei Inter. Seit 2014 nicht mehr aktiv. © imago images 16/23 Christian Vieri (Juventus Turin - 1996-97 / Inter Mailand - 1999-2005 / AC Milan - 2005-06). © imago images 17/23 Der Mittelstürmer holte sich mit Juventus zweimal die italienische Meisterschaft, wechselte für eine Summe in Höhe von 46,48 Millionen Euro von Lazio zu Inter, verbrachte dort sechs Jahre, bis er ablösefrei zu Milan ging. Seit 2009 im Ruhestand. © imago images 18/23 Patrick Vieira (AC Milan - 1995-96 / Juventus Turin - 2005-06 / Inter Mailand - 2006-10). © imago images 19/23 Der Weltmeister von 1998 spielte in der Saison 1995/96 für den AC Milan und gewann dort seine erste Meisterschaft. Seine größten Erfolge feierte er jedoch mit Inter (Champions-League-Titel 2010). Die eine Saison mit Juve blieb der Franzose trophäenlos. © imago images 20/23 Zlatan Ibrahimovic (Juventus Turin - 2004-06 / Inter Mailand - 2006-09 / AC Milan - 2010-12). © imago images 21/23 Ibras erste Station in Italien war Juventus. Die italienische Meisterschaft gewann er jedoch nur mit den Mailand-Klubs. Mit Inter gewann er den Scudetto sogar drei Mal in Folge. Aktuell ist der Schwede noch beim AC Milan unter Vertrag. © imago images 22/23 Andrea Pirlo (Inter Mailand - 1998-99, 2000-01 / AC Milan - 2001-11 / Juventus Turin - 2011-15). © imago images 23/23 Der italieniesche Mittelfeldregisseur kam 1998 zu Inter, wechselte 2001 für 17 Millionen Euro zum Stadtrivalen AC Milan. Dort gewann er zwei Champions-League-Titel, ging 2011 zu Juventus, wo er viermal die Serie A gewann. 2018 beendete er seine Karriere.

Juventus Turin vs. AC Milan heute live im Livestream sehen

Die Rechte an der Coppa Italia besitzt DAZN, auch die Partie Juve vs. Milan wird live und in voller Länge übertragen. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Kommentiert wird das Match von Carsten Fuß mit Experte Christian Bernhard an seiner Seite.

Um die Rückkehr des italienischen Fußballs zu feiern, hat sich DAZN dazu entschlossen, dieses Spiel für alle Fans frei empfangbar auch auf dem DAZN YouTube-Kanal zu streamen. Der Stream wird außerdem über die Seiten spox.com, goal.com und kicker.de abrufbar sein.

Ein DAZN-Abo könnt Ihr schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich abschließen und neben europäischem sowie internationalem Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS) auch eine breite Vielfalt an US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Boxen, UFC, Hockey, Handball wie auch Winter- und Motorsport verfolgen.

