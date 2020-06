ÖFB-Juwel Flavius Daniliuc wechselt offenbar vom FC Bayern zu OGC Nizza

Der FC Bayern verliert offenbar ÖFB-Jugendnationalspieler Flavius Daniliuc. Nach Angaben der französischen Zeitungsgruppe Nice-matin wechselt der 19-jährige Innenverteidiger zu OGC Nizza in die Ligue 1.

Demnach hat der Klub von der Cote d'Azur die Bayern ausgestochen. Der Rekordmeister hatte dem Österreicher nämlich zuvor auch einen Profivertrag angeboten. Der Youngster entschied sich wegen der großen Konkurrenz beim FC Bayern aber wohl für Nizza, am Montag soll er dort einen Medizincheck absolvieren.

Daniliuc kam in dieser Saison bereits zu vier Einsätzen in der 3. Liga für die Amateure der Bayern. Außerdem stand er für die U19 in 16 Partien der Bundesliga Süd/Südwest sowie in sieben Spielen der Youth League auf dem Platz.

Der gebürtige Wiener begann seine Karriere in der Jugend der Admira und bei Rapid, ging aber schon im Alter von zehn Jahren zu Real Madrid. Seit Jänner 2015 spielt er im Nachwuchs des FC Bayern, wo er aktuell als Kapitän der U19 fungiert. Daniliuc absolvierte bislang 21 Spiele für ÖFB-Jugendauswahlen.