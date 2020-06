Adrian Grbic über Gerücht um Olympique Marseille: "Sportlich wäre es ein Fehler"

ÖFB-Legionär Adrian Grbic hat in der abgelaufenen Saison bei Clermont Foot gehörig für Furore gesorgt und dadurch das Interesse zahlreicher Klubs angezogen. Doch nicht jedes scheint für ihn verlockend, wie er kürzlich zugab.

Mit 17 Toren und 4 Assists in 28 Partien war Adrian Grbic der zweitgefährlichste Torjäger der Ligue 2. Kaum verwunderlich, dass der Mittelstürmer bei einigen Erstligisten auf dem Transfer-Zettel steht. So sollen unter anderem Olympique Marseille, Olympique Lyon, Eintracht Frankfurt, Brighton & Hove Albion und Celtic Glasgow am Ex-Altacher interessiert sein.

Angesichts der großen Auswahl stehen die Zeichen auf Abschied. Grbic will den nächsten Schritt machen, wie er in Le Montagne verrät: "Für einen Fußballer ist es normal und logisch, jede Saison zu versuchen, einen Schritt nach oben zu machen. Es ist normal, dass man sich weiterentwickeln will, dass man in einer höheren Liga spielt. Deshalb denke ich, dass es für mich an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu machen."

Und dieser soll wohlüberlegt sein, so stehen Einsatzzeiten über dem schnellen Geld. Auch einen Wechsel zu Olympique Marseille sieht er daher kritisch.

"Es ist natürlich eine Freude, denn OM ist einer der Klubs, die einen zum Träumen bringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es für mich auf Anhieb ein gutes Ziel ist. Es wäre finanziell und aus der Sicht der Medien wohl interessant, aber aus sportlicher Perspektive wäre es ein Fehler. Die richtige Wahl wird sein, zu einem Klub zu gehen, bei dem ich so viel wie möglich spielen kann, um mich weiter zu verbessern", so der 23-Jährige.

Erste Angebote für Grbic eingetroffen

Laut L'Equipe sind bei Clermont bereits die ersten Angebote abgeben worden. Demnach haben die Aufsteiger RC Lens sowie Erstligist Stade Brestois 29 eine Offerte von fünf Millionen Euro vorgelegt. Clermont soll angeblich 10 Millionen Euro fordern.

