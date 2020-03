"Das war Neuland für mich": Dario Maresic spricht über lange Zeit ohne Einsatzminute

Ende August hat Dario Maresic den Sprung vom SK Sturm Graz in die Ligue 1 gewagt. Bei Stade Reims feierte er aber erst unmittelbar vor der Corona-Krise sein Debüt und erklärt nun, wieso es so lange gedauert hat.

"Unsere Viererkette hat das in dieser Saison richtig gut gemacht. Wir haben in 28 Spielen bisher nur 21 Gegentore kassiert - die wenigsten der Liga", erzählt Dario Maresic im Interview mit laola1.

"Es hat keine Sperren durch Gelbe oder Rote Karten gegeben, lange auch keine Verletzungen - Yunis Abdelhamid und Axel Disasi haben in der Innenverteidigung bis zu meinem Debüt keine einzige Minute verpasst. Dann ist es schwierig. Das war mit mir bei Sturm nicht anders - wenn eine Partie hinten gut eingespielt ist, nimmst du selten einen raus. Insofern habe ich unseren Trainer verstanden."

Bis zu seinem Startelfdebüt in der 28. Runde gegen Stade Brest pendelte der 20-Jährige beim Tabellenfünften der Ligue 1 zwischen Bank und Tribüne. Sein bislang letztes Spiel auf Vereinsebene bestritt der Grazer noch im Dress des SK Sturm bei seinem Kurzeinsatz gegen den WAC am zweiten Spieltag der Bundesliga.

Posch, Frieser & Co.: Sturm-Graz-Eigengewächse, die nie für die Blackies spielten © GEPA 1/11 Durchforstet man die Kaderlisten der einstigen Sturm-Jugend, finden sich zahlreiche prominente Namen, die nie für die Kampfmannschaft der Blackies aufliefen. SPOX hat zehn Beispiele zusammengefasst. © GEPA 2/11 Stefan Posch: Bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga ist Stefan Posch gesetzt, im österreichischen Nationalteam absolvierte er bereits fünf Länderspiele. In seiner Jugend kickte er für Sturm, DSV Leoben und den GAK. © GEPA 3/11 Thomas Murg: Der Schlüsselspieler des SK Rapid schaffte den Durchbruch eigentlich beim Stadtrivalen GAK. Was viele nicht wissen: Im Jahr 2009 kickte Murg für ein Jahr in der U15 des SK Sturm, bevor er nach Bärnbach wechselte. © GEPA 4/11 Daniel Bachmann: Bei Watford macht sich der 25-jährige Ersatztormann Hoffnungen auf die Premier League. In seiner Jugend klapperte er Sturm, Rapid, die Admira und die Wiener Austria ab. © GEPA 5/11 Thomas Sabitzer: Der Cousin von Marcel Sabitzer zählt zu den größten Talenten beim LASK. Ausgebildet wurde der U21-Teamstürmer aber beim SK Sturm, wo er von 2012 bis 2016 in der Jugend kickte. © getty 6/11 Daniel Royer: Der Flügelspieler zählt zu den besten Kickern der MLS, für New York Red Bulls sammelte er 64 Scorerpunkte in 121 Spielen. Sein Handwerk lernte der 29-Jährige fünf Jahre lang in der Sturm-Jugend. © GEPA 7/11 Emanuel Pogatetz: Vor seiner Premier-League-Karriere machte sich Pogatetz einen Namen als GAK-Verteidiger. Dabei kickte "Pogerl" noch bis zur zweiten Mannschaft über viele Jahre beim SK Sturm - von 1989 bis 2000. © GEPA 8/11 Matthias Dollinger: Der Karawanken-Beckham, wie ihn Hans Krankl einst bezeichnete, wird eigentlich ebenfalls mit dem GAK assoziiert. In seiner Jugend kickte der Klagenfurter aber für den schwarzen Stadtrivalen. © GEPA 9/11 Dominik Frieser: Aktuell steht der Offensivmann aufgrund seiner starken Auftritte beim LASK im Fokus. In seiner Jugend hatte er mehrere Engagements im Sturm-Nachwuchs. Arbeitete sich über Kumberg, Seiersberg und Fürstenfeld nach oben. © GEPA 10/11 Andreas Leitner: Auch die unangefochtene Nummer eins der Admira kann auf eine Vergangenheit beim SK Sturm zurückblicken. Von den Grazern zog Leitner 2008 zur U19 der Wiener Austria weiter. © GEPA 11/11 Mario Leitgeb: Beim WAC ist der 31-Jährige ein unverzichtbarer Baustein im Mittelfeld. Dabei ist Leitgeb ein echter "Schwoazer" - immerhin kickte er von 1995 bis 2008 bei Sturm. Wechselte von der zweiten Mannschaft zu Austria Lustenau.

Dario Maresic: "Das war Neuland für mich"

"Das war sicher Neuland für mich, so ehrlich muss ich sein", sagt Maresic. "Aber auch solch ein Neuland gehört zu einer jungen Karriere dazu. Ich habe halt geschaut, dass ich weiter von Tag zu Tag alles gebe, denn wenn ich mich niedermachen lasse, bringt das im Endeffekt gar nichts. Der Trainer hat das im Training gesehen. Als sich dann doch einmal jemand verletzt hat, hat er mir die Chance gegeben. Ich denke, dass ich sie genutzt habe."

Maresic spielte beim 1:0-Erfolg seiner Mannschaft durch, lieferte eine souveräne Leistung und erhielt im Nachhinein Lob von mehreren Seiten. Für den Verteidiger kam die durch das grassierende Coronavirus verhängte Ligapause karrieretechnisch nun natürlich zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. "Es ist schon ein bisschen bitter. Ich hätte auswärts gegen Olympique Lyon erneut gespielt und habe mich schon sehr darauf gefreut", erzählte Maresic, betonte aber: "Andererseits geht die Gesundheit natürlich vor."

© GEPA

Dario Maresic: "Ich will immer spielen"

Der U21-Nationalteamspieler hat den Blick aber schon wieder nach vorne gerichtet: "Natürlich ist das jetzt blöd mit dem Virus, aber das wird mich nicht stoppen! Wichtig war, dass ich dem Trainer gezeigt habe, dass ich mithalten kann. Jetzt geht es nur mehr bergauf!"

Bei Reims steht Maresic langfristig bis 2024 unter Vertrag. Weitere Chancen, sich zu beweisen, werden kommen - für den 20-Jährigen aber lieber früher als später: "Sicher bin ich noch jung, das brauchen wir nicht zu diskutieren, aber ich will immer spielen!", stellt Maresic seine Ansprüche klar.

"Für mich spielt das Alter keine Rolle, weil ich schon über 80 Pflichtspiele für Sturm absolviert habe. In diesem Sinn fühle ich mich nicht mehr wie ein junger Spieler", so Maresic weiter. "Ich habe bei Sturm fast zwei Jahre durchgespielt. Deshalb bin ich vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger als ein anderer in meinem Alter. Dennoch: Fast ein ganzes Jahr nicht zu spielen, war auch eine lehrreiche Erfahrung."

Schwab, Sam, Dominguez & Co.: Diese Spielerverträge laufen im Sommer aus © GEPA 1/15 Während der Coronavirus einen Schatten über den Fußball wirft, steht einigen heimischen Klubs im Sommer ein Umbruch bevor. SPOX zeigt euch, welche Verträge im Juni enden - unabhängig davon, ob die Saison bis dahin fertiggespielt ist, oder nicht. © GEPA 2/15 Beim SCR Altach laufen zahlreiche Verträge aus. Darunter Manfred Fischer, Christian Gebauer, Sidney Sam, Emir Karic (Option auf ein weiteres Jahr), Reuf Durakovic, Julio Villalba, Philipp Netzer, Johannes Tartarotti & Leihspieler Ousmane Diakite. © GEPA 3/15 Spektakulär ist auch die Vertragssituation in St. Pölten. Pak, Ingolitsch, Ambichl, Hofbauer, Muhamedbegovic, Ouedraogo, Petrovic, Klarer, Schulz, Burke, Vollnhofer und Grabovac können gratis gehen. Für Meisl besitzt der SKN eine Kaufoption. © GEPA 4/15 In Hartberg laufen zahlreiche Arbeitspapiere aus. Die zum Teil prominenten Namen: Rajko Rep, Dario Tadic, Luckeneder, Lema, Cancola, Tschernegg, Nimaga, Okstrak, Gotal, Rotter, Kröpfl, Sallinger, Dante. © GEPA 5/15 Auch der Admira steht ein Umbruch bevor. Die Verträge von Andreas Leitner, Markus Lackner, Kolja Pusch, Mario Pavelic, Wilhelm Vorsager, Sebastian Bauer und Milos Spasic laufen mit 30. Juni 2020 aus. © GEPA 6/15 Die WSG wird sich weitestgehend neu orientieren (müssen). Folgende Verträge laufen aus: Oswald, Soares, Svoboda, Yeboah, Petsos, Cabrera, Nitzlnader, Kovacec (Option auf weitere 2 Jahre) und Maierhofer. © GEPA 7/15 9 Verträge mit zum Teil Schlüsselspielern enden in Mattersburg: Andreas Gruber, Markus Kuster, Patrick Salomon, Jano, Alois Höller, Thorsten Mahrer, Michael Lercher, Tino Casali und Victor Olatunji. © GEPA 8/15 Wilder Westen auch in Wolfsberg: Die Verträge von Romano Schmid, Lukas Schmitz, Michael Novak, Milos Jojic, Christopher Wernitznig, Miguel Vieira, Alexander Kofler, Alexander Schmidt... © GEPA 9/15 ...Nemanja Rnic, Manfred Gollner, Manuel Kuttin, Dominik Baumgartner, Sven Sprangler, Cheikhou Dieng, Stefan Gölles, Christian Dobnik, Marko Soldo und Marcel Holzer enden im Sommer. Wahnsinn! © GEPA 10/15 Einen Umbruch hätte zwar gerne die Austria, aber es enden nur die Verträge der Leihspieler Poulsen und Palmer-Brown, sowie bei Lucic und Klein. Bei Pentz und Sarkaria gibt es jeweils eine Option auf ein weiteres Jahr. © GEPA 11/15 Auch bei Sturm werden sich viele Spieler neu orientieren. Die Verträge der Leihspieler Kiril Despodov und Thorsten Röcher (Sturm besitzt bei Röcher eine Kaufoption) enden. Zusätzlich könnten auch Siebenandl, Dominguez, Avlonitis... © GEPA 12/15 ...Isaac Donkor, Thomas Schrammel, Christoph Leitgeb, Tobias Koch und Florian Ferk ablösefrei gehen. Mit Philipp Huspek konnte hingegen verlängert werden. Spannende Zeiten in Graz! © GEPA 13/15 Ja, kein Scherz: Bei Red Bull Salzburg läuft lediglich der Vertrag von Routinier Alexander Walke im Sommer aus. Auch beim FC Liefering gibt es keine auslaufenden Verträge von prominenten Talenten. © GEPA 14/15 Der LASK hat vorgesorgt: In Linz laufen nur die Verträge der beiden Leihspieler Klauss und Samuel Tetteh aus. Für Tetteh besitzt der LASK sogar eine Kaufoption in nicht bekannter Höhe. © GEPA 15/15 Rapid Wien hat noch etwas Arbeit vor sich: Im Sommer enden die Verträge von Captain Stefan Schwab, Stephan Auer, Tobias Knoflach, Paul Gartler und Talent Lion Schuster.

Dario Maresic: "Mit Neymar bisher nur bei FIFA gespielt"

Trotz der langen Durststrecke ist Maresic nun dort angekommen, wo er hinwollte, wie er selbst sagt: "Wenn Neymar an dir vorbeiläuft, kneifst du dich halt schon zwei, drei Mal und denkst dir: Ist der jetzt wirklich da? Ist das real? Das sind Spieler, mit denen ich bisher bei FIFA gespielt habe. Inzwischen denke ich mir: Da wollte ich hin und da muss ich hin."

Doch in Zeiten der Corona-Pandemie kann das noch einige Zeit dauern, aus der Bank wurde aktuell sogar die Couch. "Seit Freitag ist der Trainingsbetrieb abgesagt, wir sind alle daheim", berichtet Maresic, der sich in seiner Wohnung in Frankreich fit hält.

Zeit genug, um sich mit alten Teamkollegen aus Sturm-Zeiten auszutauschen: "Wir hören uns bestimmt jeden zweiten Tag. Diese Spieler haben mich quasi als Kind aufgenommen und mich in den ersten Schritten meiner Profikarriere begleitet, das werde ich nie vergessen. Sie waren für mich da, haben mir geholfen - ohne sie wäre es nicht gegangen. Die Saison mit Cupsieg und Vizemeistertitel war etwas Besonderes. Das geht nur, wenn alle gut miteinander sind - und das waren wir damals."