Premier League: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool - Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Spitzenspiel in der Premier League: Tabellenführer Manchester United gastiert bei Verfolger FC Liverpool. SPOX klärt auf, wo das Kräftemessen live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

Was gibt es in einer Meisterschaft Besseres als ein direktes Duell zwischen dem momentanen Tabellenführer und seinem ersten Verfolger? In der englischen Premier League kommt es am 19. Spieltag zu diesem Szenario - und dann auch noch im Rahmen eines Derbys.

FC Liverpool - Manchester United: Datum, Zeit, Ort

Der FC Liverpool empfängt am heutigen Sonntag, den 17. Januar, Premier-League-Spitzenreiter Manchester United im Stadion an der Anfield Road. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

Begegnung: FC Liverpool - Manchester United

FC Liverpool - Manchester United Wettbewerb: Premier League

Premier League Datum: 17. Januar 2021

17. Januar 2021 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool TV-Übertragung: Sky

Die Red Devils führen das Klassement mit 36 Punkten an. Das Team von Welttrainer Jürgen Klopp hat drei Zähler weniger auf dem Konto (33) und würde Platz eins im Falle eines Erfolgs übernehmen, da auf der Insel bei Punktgleichheit zunächst die Tordifferenz zählt. Liverpool steht bei +16, ManUnited bei +10.

FC Liverpool - Manchester United live im TV und Livestream

Das Kräftemessen zwischen dem FC Liverpool und Manchester United wird in Österreich nicht im Free-TV gezeigt - dafür aber immerhin im Bezahlfernsehen. Sky besitzt die Übertragungsrechte für die Premier League.

Der Pay-TV-Sender startet sein Programm auf Sky Sport UHD um 17 Uhr, Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Mit Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr FC Liverpool und Manchester United auch via Livestream verfolgen.

FC Liverpool - Manchester United im Liveticker

SPOX bietet Euch derweil einen Liveticker an, falls Ihr kein Sky-Abonnement besitzt, aber während der 90 Minuten dennoch auf dem Laufenden bleiben wollt.

Premier League: Die aktuelle Tabelle