Manchester City - Arsenal: Die Premier League in Österreich im TV & Livestream sehen

Die Premier League kehrt aus der Länderspielpause zurück! Und mit Manchester City gegen Arsenal gibt es am Samstag um 18:30 Uhr gleich einen Kracher zu sehen. Wir zeigen euch, wie ihr live dabei sein könnt.

Während Arsenal mit drei Siegen aus den ersten vier Saison-Spielen und zwei Triumphen über Liverpool im Community Shield und dem Carabao-Cup unter Mikel Arteta durchaus wiedererstarkt ist, hat Manchester City mit Problemchen zu kämpfen.

Nur vier Punkte wurden aus den ersten drei Spielen geholt. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Aufsteiger Leeds und eine 2:5-Heimklatsche gegen Leicester City.

Auch das letzte Duell zwischen Arteta und Guardiola ging an den ehemaligen ManCity-Co-Trainer: Im FA-Cup-Halbfinale Mitte Juli besiegte Arsenal die Skyblues mit 2:0. In der Favoritenrolle ist dennoch die Star-Truppe von Pep Guardiola.

ManCity vs. Arsenal FC: Premier League heute im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Premier League liegen auch in dieser Saison weiterhin exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung mit der Vorberichterstattung um 18:20 Uhr auf Sky Sport 1, direkt im Anschluss an die Frühpartie. Kommentator ist Toni Tomic.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky alle Spiele auch im Livestream an. Mit SkyGo haben Sky-Kunden die Chance, das Spiel im Livestream zu sehen. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, aber dennoch das Spiel sehen wollt, ist SkyTicket für Euch die richtige Adresse. Dort könnt Ihr Euch einen Monatspass kaufen.

Manchester City vs. Arsenal FC im Liveticker

Wem kein TV-Gerät zur Verfügung steht, der oder die bleibt mit unserem umfassenden SPOX-Liveticker auf dem aktuellsten Stand.

Arsenal holte kurz vor Transferschluss Thomas Partey

Arsenal hat kurz vor Transferende noch einmal ordentlich Geld ausgegeben. Der Europa-League-Gegner von Rapid sicherte sich die Dienste von Thomas Partey. Atletico Madrid kassierte dafür 50 Millionen Euro, wie beide Clubs bekanntgaben.

Die "Gunners" nahmen von einer Ausstiegsklausel des 27-jährigen defensiven Mittelfeldspielers aus Ghana Gebrauch. Im Gegenzug verliehen die Engländer Mittelfeldspieler Lucas Torreira für diese Saison an Atletico.

Der 21-jährige französische Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi wurde leihweise an den deutschen Bundesligisten Hertha BSC abgegeben. Arsenal ist am 22. Oktober (18.55 Uhr) der erste Gegner von Rapid in der Europa League, gespielt wird da im Allianz Stadion.

