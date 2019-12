Boxing Day: Premier League heute im Livestream & Liveticker

Am traditionsreichen Boxing Day am 26. Dezember legt die Premier League einen Gang zu. Inmitten der besinnlichen Weihnachtszeit steigen am heutigen Donnerstag gleich neun Partien. SPOX erklärt, welche davon live im TV und Livestream gezeigt werden und liefert einen Liveticker zu allen Partien.

Mit dem Duell von Liverpool mit Gastgeber Leicester City kommt es dabei am Stefanitag zum großen Schlager der beiden Topteams dieser Saison. Die "Reds" wollen den Schwung vom Club-WM-Titel mitnehmen und im Titelkampf für noch klarere Verhältnisse sorgen.

Premier League: Spielplan & Begegnungen am Boxing Day

Neun Matches stehen am Donnerstag auf dem Programm. Den Beginn macht Tottenham gegen Brighton, Liverpool schließt den Tag gegen Leicester ab.

Heim Gast Uhrzeit LIVETICKER Tottenham Brighton 13.30 Uhr SPOX Aston Villa Norwich 16.00 Uhr SPOX Bournemouth Arsenal 16.00 Uhr SPOX Chelsea Southampton 16.00 Uhr SPOX Crystal Palace West Ham 16.00 Uhr SPOX Everton Burnley 16.00 Uhr SPOX Sheffield Utd Watford 16.00 Uhr SPOX Manchester Utd Newcastle 18.30 Uhr SPOX Leicester Liverpool 21.00 Uhr SPOX

Der Spieltag wird dann am Freitag mit der Begegnung Wolverhampton gegen Manchester City beendet.

Boxing Day: TV-Übertragung & Livestream zur Premier League

Der Pay-TV-Sender Sky hat im deutschsprachigen Raum die Übertragungsrechte an der Premier League. Sky zeigt Live-Fußball ab 13.20 Uhr, um 15.30 Uhr beginnt die große Boxing-Day-Konferenz. Auch die Live-Spiele am Abend werden in der Einzeloption übertragen.

Auf Sky Sport 1 HD sind die Partien ebenso wie auf Sky Go im (kostenpflichtigen) Livestream zu sehen.

Premier League: Tabelle vor dem Boxing Day

Nach 18 Spieltagen führt der FC Liverpool die Tabelle mit einem Spiel weniger mit zehn Punkten Vorsprung an.