Niederlage im Meisterschafts-Halbfinale: Marko Arnautovic vor ÖFB-Kader-Berufung

Für die letzten Länderspiele musste Marko Arnautovic wegen Quarantäne-Bestimmungen aussetzen. Bei den kommenden drei Länderspielen soll er aber wieder mit dabei sein, denn in der Liga verpasste er mit Shanghai SIPG den Sprung ins Meisterschafts-Finale.

Bereits im Hinspiel erreichte Arnautovic mit seinem Team nur ein 1:1, im Rückspiel setzte es jetzt eine bittere 1:2-Niederlage gegen Jiangsu Suning. Trotz Überzahl ab der 57. Minute konnte SIPG die spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen.

Arnautovic selbst wurde erst in der 85. Minute eingewechselt. Doch der 31-Jährige konnte beim Stand von 1:1 den Sieg nicht besorgen, stattdessen ging er in der 107. Minute sogar in Rückstand und musste dem Finale somit "Auf Wiedersehen" sagen.

Es steht zwar noch ein Spiel um Platz drei an - welches Shanghai SIPG letzte Saison gewinnen konnte - doch eine Beteiligung des Österreichers steht noch in Frage. Teamchef Franco Foda kündigte bereits an, seinen Einser-Stürmer diesmal einberufen zu wollen. Die kommenden Duelle mit Luxemburg (11.11.), Nordirland (15.11.) und Norwegen (18.11.) finden nur unmittelbar vor dem AFC Champions-League-Spiel gegen Sydney FC (19.11.) statt. Gut möglich also, dass Arnautovic frühzeitig abreisen muss.