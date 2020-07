Berichte: Stefan Schwab verlässt Rapid und unterschreibt bei PAOK Saloniki

Stefan Schwab hat sich wohl für einen Abschied vom SK Rapid Wien entschieden. Der Kapitän der Hütteldorfer dürfte sich PAOK Saloniki anschließen, der Wechsel nach Griechenland erfolgt nach Auslaufen seines Vertrags ablösefrei.

Sowohl Heute als auch Oe24 berichten von einer Einigung Schwabs mit dem Klub aus der griechischen Super League. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler soll in Saloniki einen langfristigen Vertrag erhalten.

"Auch die Laufzeit ist wichtig. Ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich brauche keine halbe Lösung", sagte Schwab erst am Dienstag dem Kurier und übte damit Druck auf Rapid aus. Zunächst hatte es danach ausgesehen, dass sich Schwab seinen lange ersehnten Traum eines Transfers in die Serie A erfüllen würde. Auch vom Interesse aus der englischen Championship war die Rede. Nun dürfte es zwar in den Süden, aber eben nicht nach Italien gehen.

Schwab wechselte im Sommer 2014 für eine kolportierte Ablöse von 400.000 Euro von der Admira zu Rapid. Davor kickte er drei Jahre in der Südstadt, der gebürtige Salzburger wurde fußballerisch in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet.

Für Rapid brachte es Schwab auf 241 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 51 Tore und ebensoviele Vorlagen.

Stefan Schwab: Leistungsdaten nach Verein