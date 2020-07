"Außergewöhnliches Talent": NK Domzale verpflichtet Arnel Jakupovic fest

Ex-Sturm-Graz und Austria-Wien-Angreifer Arnel Jakupovic verabschiedet sich endgültig aus Italien. NK Domzale hat die Kaufoption für den 22-Jährigen gezogen.

Bereits in der abgelaufenen Saison war Jakupovic von Serie-B-Klub Empoli an die Slowenen ausgeliehen. In 31 Partien für Domzale erzielte Jakupovic dreizehn Tore und beeindruckte vor allem in den vergangen Spielen.

In den letzten sechs Ligaspielen traf Jakupovic starke sechsmal, was den Achten der Prva Liga dazu veranlasste, die vorab ausverhandelte Kaufoption zu aktivieren. Jakupovic unterschreibt bis Sommer 2023.

"Ich freue mich sehr, trotz Ablauf der Leihe bei Domzale bleiben zu können. Ich freue mich bereits auf die bevorstehenden Herausforderungen", sagt Jakupovic zum Deal. "Ich kann mit der ersten Saison zufrieden sein. Anfangs war es schwer, aber am Ende lief alles nach unseren Wünschen."

"Arnel hat sein außergewöhnliches Talent bewiesen. Deshalb haben wir beschlossen, alles in unserer Macht stehende zu tun, um ihn zu halten", so Domzale-Sportdirektor Matej Orazem.

Die Leistungsdaten von Arnel Jakupovic