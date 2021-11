Maccabi Tel Aviv vs. LASK, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Conference League spielt der LASK heute bei Maccabi Tel Aviv. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 5. Gruppenphasen-Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Conference League, Maccabi Tel Aviv vs. LASK: Datum, Ort, Anpfiff Infos

Für den Linzer ASK steht am heutigen Donnerstag, 25. November, in der Conference League das Auswärtsspiel bei Maccabi Tel Aviv auf dem Programm. Die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase wird um 21 Uhr im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv angepfiffen.

Durch den 2:0-Sieg gegen Alashkert Erewan fixierte der LASK bereits am 4. Spieltag den Aufstieg in die nächste Runde. Heute kann sich das Team von Trainer Andreas Wieland auch noch den vorzeitigen Gruppensieg sichern. Benötigt wird dafür im Duell der beiden punktgleichen Spitzenteams der Gruppe A ein Sieg. Bei einem Unentschieden fällt die Entscheidung über Platz eins am letzten Gruppenspieltag, bei einer Niederlage des LASK stünde Tel Aviv als Gruppensieger fest.

Der Gruppensieg ist deshalb von besonderer Bedeutung, da er mit dem sofortigen Aufstieg ins Achtelfinale belohnt wird. Die Gruppenzweiten der Conference League müssen dagegen noch in ein Playoff-Spiel gegen einen Gruppen-Dritten der Europa League.

"Es ist ein Endspiel, die Motivation ist groß. Wir sind uns bewusst, dass uns eine qualitativ gute Mannschaft gegenübersteht und auch frenetische Fans", sagte LASK-Trainer Wieland im Vorfeld der Partie

Maccabi Tel Aviv vs. LASK, Übertragung: Conference heute live im TV und Livestream

Exklusiv übertragen wird Maccabi Tel Aviv vs. LASK heute vom Pay-TV-Sender Sky, der dafür die Übertragungsrechte hält. Auf Sky Sport Austria 3 beginnt die Übertragung mit Kommentator Otto Rosenauer um 20.50 Uhr.

Auf Sky Sport Austria 1 ist Maccabi Tel Aviv vs. LASK zudem im Rahmen der Sendung "UEFA Super Donnerstag" Teil einer Konferenz.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz können Sky-Kunden über die App Sky Go im Livestream verfolgen. Mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket haben alle, die nicht Kunde des Pay-TV-Senders sind, die Möglichkeit sich die Partie live anzusehen.

Maccabi Tel Aviv - LASK, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos im Überblick

Begegnung: Maccabi Tel Aviv - LASK

Maccabi Tel Aviv - LASK Wettbewerb: UEFA Conference League

UEFA Conference League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 5

5 Datum: 25. November 2021

25. November 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Philips Stadion, Eindhoven

Philips Stadion, Eindhoven Free-TV: -

Pay-TV: Sky Austria 3

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Maccabi Tel Aviv - LASK, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Tel Aviv: Peretz - Geraldes, Baltaxa, Hernandez, Davidzada - Glazer, Biton, Yeini - Kuwas, Perica, Kanichowsky

Peretz - Geraldes, Baltaxa, Hernandez, Davidzada - Glazer, Biton, Yeini - Kuwas, Perica, Kanichowsky LASK: Schlager - Wiesinger, Boller, Luckeneder, Potzmann - Hong, Grgic - Goiginger, Horvath, Renner - Karamoko

