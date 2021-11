Der LASK trifft am 4. Spieltag der Gruppenphase der Conference League auf Armenien-Klub FC Alashkert. SPOX teilt Euch mit, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Behält der LASK in der Conference League erneut die Oberhand? Nach dem 3:1 vor zwei Wochen empfangen die Linzer den FC Alashkert nun. Die Begegnung ist für den heutigen Donnerstag, den 4. November angesetzt, los geht es um 18.45 Uhr. Ausgetragen wird das Duell im Rahmen des 4. Spieltags im Klagenfurter Wörthersee Stadion.

Wie lässt sich die Partie zwischen LASK und Alashkert heute live im TV und Livestream verfolgen? Im Folgenden erfahrt Ihr es.

LASK vs. Alaschkert, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

Anders als etwa in Deutschland besitzt Sky in Österreich Rechte an der Ausstrahlung der Conference League. Nachdem bei Sky Austria schon das Hinspiel zwischen LASK und Alaschkert live gezeigt wurde, wird das jetzt auch beim Rückspiel der Fall sein.

© getty Das Hinspiel gegen Alaschkert gewann LASK 3:0.

Die Übertragung beginnt um 18.35 Uhr, also zehn Minuten vor dem Anstoß. Einschalten müsst Ihr auf Sky Sport Austria 3, um nichts zu verpassen. Apropos einschalten: Das könnt Ihr auch bei Sky Go und Sky Ticket tun, um die 90 Minuten via Livestream anzuschauen.

LASK vs. Alaschkert, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: LASK - FC Alaschkert

LASK - FC Alaschkert Wettbewerb: UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League Spieltag: 4

4 Datum: 4. November 2021

4. November 2021 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Wörthersee Stadion, Klagenfurt

Wörthersee Stadion, Klagenfurt TV: Sky Austria

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Conference League: Gruppe A mit LASK

LASK steht in der Conference League derzeit bei zwei Siegen und einem Unentschieden, hat somit vor dem vierten Spieltag sieben Zähler auf dem Konto. Die Linzer sind damit punktgleich mit Maccabi Tel-Aviv, das über die bessere Tordifferenz verfügt.

Sollte LASK gegen Schlusslicht Alaschkart (null Punkte) erneut als Sieger vom Feld gehen, wäre das schon ein großer Schritt Richtung Achtelfinale. Denn: Mit HJK Helsini hat der Drittplatzierte derzeit vier Punkte Rückstand. Die Finnen treffen parallel auswärts auf Tel-Aviv.