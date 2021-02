Red Bull Salzburg - FC Villarreal: Europa League im TV, Livestream und Liveticker sehen

Am Donnerstag um 21:00 Uhr wartet auf Red Bull Salzburg mit Villarreal in der Europa League eine knifflige Aufgabe. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit Villarreal wartet im Sechzehntelfinale der Europa League einen schwerer Gegner auf die Bullen. Unter Neo-Coach Unai Emery befindet sich das "Gelbe U-Boot" in der spanischen Primera Division im Rennen um die internationalen Plätze. Zu den Leistungsträgern zählen Paco Alcacer, Dani Parejo und Gerard Moreno.

Vier Mal standen sich Salzburg und Villarreal in der Europa League bereits gegenüber. Und das mit einer ausgeglichenen Bilanz: Zweimal siegten die Salzburger, zweimal siegten die Spanier. Das letzte Aufeinandertreffen fand im Februar 2015 statt.

Red Bull Salzburg gegen Villarreal im Livestream und TV sehen

Schlechte Nachrichten für alle Freunde des Free-TV: FC Salzburg vs. Villarreal läuft weder in Österreich noch in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen. Puls4, das in Österreich die Rechte an der Europa League hält, zeigt in dieser Woche die Partie WAC - Tottenham.

Die Begegnung ist somit exklusiv auf DAZN im Livestream zu sehen. Der Streaming-Riese überträgt das Spiel live über die vollen 90 Minuten ab 21:00 Uhr.

DAZN kostet pro Monat 11,99 Euro oder alternativ 119,99 Euro jährlich. Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Neukunden können das DAZN-Angebot zunächst einen Monat lang kostenlos testen.

DAZN hat neben der Europa League noch zahlreiche weitere Spitzen-Fußball-Events im Programm: Unter anderem zeigt das "Netflix des Sports" die meisten Partien in der Champions League sowie in der Nations League und ausgewählte Partien aus der Bundesliga. Zudem laufen die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 exklusiv auf DAZN.

Ihr wollt mehr als Fußball sehen? Auch da ist DAZN für Euch da. Im Portfolio befinden sich große US-Sportligen wie die NFL, die NBA und die NHL, zudem Spitzen-Tennis-Events und Boxen, Wintersport, Golf, Darts und vieles mehr.

© imago images Jesse Marsch von Red Bull Salzburg

FC Salzburg vs. Villarreal im Liveticker

Zum Liveticker der Partie von Salzburg gegen Villarreal geht es hier entlang.

