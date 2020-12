HIGHLIGHTS: WAC - Feyenoord Rotterdam, die Höhepunkte im Video

Mit einem 1:0-Sieg über Feyenoord Rotterdam machte der WAC den Einzug in K.o.-Phase der Europa League perfekt. Für das einzige Tor am letzten Spieltag sorgte Dejan Joveljic (31.).

Der WAC begann im Klagenfurter Wörthersee Stadion mutiger als die Gäste aus Holland, was schließlich belohnt wurde. Nach knapp über einer halben Stunde kam Taferner am Fünfmeterraum zum Ball und lupfte die Kugel Richtung langer Pfosten, wo Joveljic (31.) bereitstand und per Kopf einnetzte. Beim Ergebnis von 1:0 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang verteidigten die Wolfsberger ihre Führung souverän, Großchancen ließen sie kaum zu. Auf der Gegenseite setzte man immer wieder giftige Konter. Die "Wölfe" zogen mit zehn Punkten als Zweitplatzierter hinter Dinamo Zagreb (14) in die nächste Runde der Europa League ein.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe G