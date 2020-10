WAC - ZSKA Moskau: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Wolfsberger AC fordert am Donnerstag um 21:00 Uhr in der Europa-League-Gruppenphase ZSKA Moskau. Wir verraten euch, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der WAC geht als ganz klarer Underdog ins Duell mit ZSKA Moskau. Die millionenschweren Russen rangieren aktuell mit zwei Punkten Rückstand auf Zenit und Spartak auf Rang drei der russischen Liga.

Allein im Sommer investierte ZSKA 30 Millionen Euro in Chidera Ejuke, Adolfo Gaich, Bruno Fuchs und Baktiyar Zaynutdinov. Es wäre dennoch nicht das erste Mal, dass der WAC im Europa Cup überraschen würde.

Wolfsberger AC vs. ZSKA: Livestream und TV-Übertragung

Live mit von der Partie seid Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League und zeigt viele davon live und in voller Länge - so auch das Heimspiel des WAC gegen ZSKA. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Neben dem Einzelspiel könnt Ihr Ausschnitte der Partie auch in der GoalZone, dem Konferenz-Format von DAZN, verfolgen.

WAC - ZSKA Moskau: Das Spiel im LIVETICKER

All jene, die am heutigen Donnerstag kein Livebild sehen können, hält unser SPOX-Liveticker auf dem aktuellsten Stand.

Europa League 2020/21: Die Gruppen der Österreicher

Gruppe B Gruppe J Gruppe K FC Arsenal Tottenham Hotspur ZSKA Moskau SK Rapid Wien Ludogorets Dinamo Zagreb Molde LASK Feyenoord Dundalk FC Royal Antwerpen WAC

Europa League Gruppenphase: Der Spielplan