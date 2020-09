LASK - Dunajska Streda heute live: Europa League Qualifikation im Free-TV und Livestream sehen

Am Donnerstag um 20:30 Uhr empfängt der LASK in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation Dunajska Streda aus der Slowakei. SPOX verrät, wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der LASK ist auch nach der 2. Runde der Bundesliga noch unbesiegt. Das 1:1 bei WSG Tirol am Samstag waren allerdings zwei verlorene Punkte für die Linzer Athletiker. Die Generalprobe für das Drittrunden-Qualifikations-Duell zur Europa League mit Dunajska Streda am Donnerstag hätte man sich anders vorgestellt. Vor allem zweite Hälfte blieben die Gäste im Tivoli Stadion einiges schuldig.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Für Thalhammer überwog in dieser Phase des Spiels trotzdem klar das Positive. "Auch wenn wir mit dem Resultat natürlich nicht zufrieden sein können, können wir etwas Positives mitnehmen: Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt und hatten da ein sehr gutes Positionsspiel", resümierte der Ex-ÖFB-Frauen-Teamchef.

Daran will der Vierte der vergangenen Saison auf europäischer Ebene anschließen. Dunajska Streda soll nicht zum Stolperstein werden.

LASK - Dunajska Streda: Livestream und TV-Übertragung

Das Europa-League-Quali-Duell zwischen den Oberösterreichern und Dunajska Streda ist am Donnerstag im Free-TV auf ORF 1 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, Expertisen gibt es von Herbert Prohaska und Helge Payer, Moderator Rainer Pariasek führt durch den Abend und Thomas König kommentiert die Partie.

Freilich zeigt der ORF das Spiel auch kostenfrei in der ORF-TV-Thek.

LASK vs. Dunajska Streda: Mögliche Aufstellungen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, H. Balic

Ersatz: Gebauer - Ramsebner, Andrade, Reiter, Tscheberko, Haudum, Grgic, Madsen

Es fehlen: Goiginger, Potzmann (beide rekonvaleszent)

Dunajska Streda: Jedlicka - Blackman, Kruzliak, Beskorowajnji, Davis - Fabry, Schäfer, A. Balic - Divkovic, Ramirez, Kalmar

Ersatz: Szaraz - Maly, Bednar, Friede, Mendez, Njie, Nicolaescu

Dunajska Streda siegte bei EL-Quali-Generalprobe

Dunajska Streda kommt als makelloser Tabellenführer der slowakischen Meisterschaft zum Europa-League-Drittrunden-Qualifikations-Duell mit dem LASK am Donnerstag in Linz. Die Truppe des deutschen Trainers Bernd Storck setzte sich am Sonntagabend beim FK Senica mit 4:2 durch und holte damit auch im siebenten Spiel einen Sieg.

Kapitän Zsolt Kalmar erzielte einen Doppelpack (21., 60.), zudem trugen sich auch Marko Divkovic (64.) und Eric Ramirez (76.) in die Schützenliste ein.

Österreichs Team im Europa Cup