Europa League live: Eintracht Frankfurt – FC Arsenal heute im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Spieltag steht für die Eintracht Frankfurt ein echter Knaller an - der FC Arsenal kommt in die Commerzbank-Arena. Alle Möglichkeiten, die Begegnung live im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen, findet Ihr hier.

Wenn Ihr die Europa League live auf DAZN sehen möchtet, meldet Euch hier für Euren Gratismonat an!

Frankfurt gegen den FC Arsenal: Termin und Austragungsstätte

Die Eintracht Frankfurt wird die Gunners vor heimischem Publikum in der Commerzbank-Arena empfangen. Das Stadion der Frankfurter hat ein Fassungsvermögen von rund 50.000 Zuschauern. Schiedsrichter für die Begegnung ist Massa Davide, er wird sie um 18.55 anpfeifen.

Europa League heute: Eintracht Frankfurt - FC Arsenal live auf DAZN

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland könnt Ihr die Begegnung zwischen Frankfurt und London ausschließlich auf DAZN sehen. Die Streaming-Plattform zeigt die Partie live und in voller Länge und kann auf sämtlichen mobilen Endgeräten und dem PC empfangen werden.

Neben der Europa League könnt Ihr dort über 100 Spiele der Königsklasse sowie europäischen Topligen wie der Serie A, La Liga oder Ligue 1 schauen. DAZN bietet zudem Übertragungen von US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis (US Open, Australian Open, French Open), MMA, Boxen und vielem mehr an.

Ein Abonnement kostet Euch 11,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Beim Jahresabo für 119,99 Euro spart ihr circa zwei Euro pro Monat. Hier könnt Ihr das Programm gratis testen.

Frankfurt gegen den FC Arsenal im Liveticker

Falls Ihr die Begegnung lieber in Schriftform verfolgen möchtet, schaut doch einfach auf SPOX vorbei. Wir bieten sowohl eine Konferenz als auch die einzelne Partie an, sodass Ihr auf keinen Fall etwas Wichtiges verpasst.

Dazu findet Ihr in unserem Kalender auch Liveticker zu zahlreichen weiteren Fußballspielen sowie Motorsport-, Basketball-, Tennis und vielem mehr.

Europa League: Die Gruppe von Eintracht Frankfurt

Die Eintracht befindet sich in Gruppe J. Den schwersten Gruppengegner begegnet Frankfurt bereits heute, das sind alle Teams:

FC Arsenal

Vitoria Guimaraes

Standard Lüttich

Frankfurt gegen Arsenal: Voraussichtliche Aufstellungen

Diese Spieler könnten für die beiden Teams heute auf dem Feld stehen:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Rode, Kostic, Kamada - Paciencia, Dost

FC Arsenal: Leno - Maitland - Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac - Xhaka, Guendouzi, Dani Ceballos, Özil - Pepe, Aubameyang

Europa League: Der 1. Spieltag im Überblick

Aus österreichischer Sicht sind heute vor allem zwei Spiele interessant. Der Linzer ASK empfängt um 18.55 Uhr Rosenborg Trondheim, zwei Stunden später tritt der Wolfsberger AC in Mönchengladbach an. Hier findet Ihr alle heutigen Begegnungen: