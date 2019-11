Manuel Ortlechner: "Schade, dass Spieler aufgrund des Trikots nicht am ÖFB-Radar sind"

Manuel Ortlechner kritisierte die Kaderpolitik von ÖFB-Teamchef Franco Foda. Im Podcast Audiobeweis von Sky fordert der ehemalige Austrianer mehr Spieler aus der österreichischen Bundesliga einzuberufen.

Mit der ÖFB-Einberufung von Reinhold Ranftl gesellt neben Andreas Ulmer, Jörg Siebenhandl und Thomas Goiginger ein weiterer Kicker aus der österreichischen Bundesliga zum Nationalteam.

Doch Ortlechner ist sich sicher, es gäbe noch mehrere solcher "Ranftls". So zum Beispiel "beim LASK würde mir sofort noch ein Wiesinger einfallen. Das ist auch so einer...unfassbar, was der eigentlich auch für Qualitäten mitbringt."

Manuel Ortlechner: Gernot Trauner wäre sicher Nationalspieler

Auch dessen Kollege Gernot Trauner könnte er sich gut bei der ÖFB-Elf vorstellen. Die Gründe, wieso es noch nie für eine Einberufung gereicht hat, ortet der 39-Jährige vor allem am unterschätzten Niveau der hiesigen Liga: "Nur weil er das LASK-Trikot trägt und nicht das eines deutschen Bundesligisten...er könnte (dort) genauso spielen. Hätte Oliver Glasner die Möglichkeit gehabt, ihn nach Wolfsburg mitzunehmen, würde er jetzt dort auflaufen, würde das Trikot tragen - und dann wäre er sicher Nationalspieler."

Daraufhin holt Ortlechner zum verbalen Rundumschlag aus: "Darum finde ich es auch oft sehr schade, dass Spieler aufgrund des Trikots, das sie gerade tragen, nicht am Radar des ÖFBs sind. Ob die jetzt das Trikot eines deutschen Mittelständlers tragen, oder in Österreich in den Top 3-4 sind - und im Europacup tolle Leistungen abrufen - da sehe ich mittlerweile überhaupt keinen Unterschied mehr."