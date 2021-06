Österreich vs. Nordmazedonien: 1. EM-Gruppenspiel des ÖFB-Teams heute live im TV und Livestream sehen

Das lange Warten hat ein Ende: Österreich tritt am heutigen Sonntag zum ersten Spiel bei der Europameisterschaft an. Als Gegner wartet das Überraschungsteam aus Nordmazedonien. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker seht.

In den beiden letzten Freundschaftsspielen gegen England und die Slowakei präsentierte sich das ÖFB-Team nicht unbedingt in Glanzform. Vor allem gegen England setzten die Mannen von Teamchef Franco Foda wenig Akzente nach vorne. Mit einer 0:1-Niederlage am Rücken kehrte die österreichische Auswahl zurück ins Land.

Wenig später folgte die Generalprobe zur EM gegen die Slowaken. Hierbei remisierte Österreich torlos - einmal mehr vermissten die Fans den Drang nach vorne und die Tore.

Anders verlief die Vorbereitung der Nordmazedonier. Nach einem 1:1-Remis im Duell mit Slowenien siegten Goran Pandev und Co. gegen Kasachstan mit 4:0. Der ÖFB muss auf der Hut sein, denn die Nordmazedonier schlugen zuvor im März den Weltmeister 2014 Deutschland mit 2:1 auswärts.

Österreich - Nordmazedonien im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 17:10 Uhr, der Ankick erfolgt um 18:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Thomas König und Roman Mählich. Rainer Pariasek moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

Das ÖFB-Team gegen Nordmazedonien im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

Mögliche Aufstellungen:

Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Grillitsch, Schlager, Sabitzer - Alaba, Baumgartner - Arnautovic;

Nordmazedonien: Dimitrievski - Ristevski, Musliu, Ristovski - Spirovski - Alioski, Kostadinov, Elmas, Nikolov - Trickovski, Pandev

Aleksandar Dragovic warnt vor Goran Pandev

Zu den prominentesten Kaderspielern der Nordmazedonier zählen zweifellos Eljif Elmas von SSC Napoli, Enis Bardhi von Levante und Genuas Stürmer-Veteran Goran Pandev. Gerade vor Pandev warnt Dragovic besonders.

"Dass er ein Weltklasse-Stümer ist, darüber brauchen wir nicht weiter reden. Er hat seine glorreiche Zeit gehabt bei Inter Mailand, jetzt ist er bei Genoa immer für ein Tor gut. Er ist brandgefährlich vor dem Tor, auch wenn er nicht mehr der Schnellste ist. Er hat den Riecher dafür, da müssen wir als Mannschaft geschlossen verteidigen", sagt Dragovic.

Für den FC Genua traf der 37-Jährige in der abgelaufenen Saison immerhin sieben Mal, in seinem Trophäen-Kabinett steht unter anderem der Champions-League-Pokal.

