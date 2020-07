Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Das DFB-Pokal-Finale heute im Free-TV, Livestream & Liveticker sehen

Am Samstag um 20:00 Uhr setzen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München im DFB-Pokal-Finale den Saison-Schlusspunkt. SPOX zeigt euch, wie die Partie in Österreich im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

Die Favoriten-Rolle ist vor dem DFB-Pokal-Finale klar verteilt. Der FC Bayern München krönte sich dominant zum deutschen Meister, Bayer Leverkusen ist nach dem fünften Rang in der Europa League vertreten.

Zumindest ein wenig ausgeglichener gestalten sich die letzten zehn Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Sechs gewann der FC Bayern, zwei die Leverkusener und zwei weitere Duelle endeten unentschieden.

Leverkusen - Bayern: Die letzten 10 Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Sa. 06.06.2020 2:4 Sa. 30.11.2019 1:2 Sa. 02.02.2019 3:1 Sa. 15.09.2018 3:1 Di. 17.04.2018 2:6 Fr. 12.01.2018 1:3 Fr. 18.08.2017 3:1 Sa. 15.04.2017 0:0 Sa. 26.11.2016 2:1 Sa. 06.02.2016 0:0

TV-Übertragung & Livestream zur Partie FC Bayern vs. Bayer LEverkusen

Das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen im Pokal-Finale gibt es auf ServusTV live im Free-TV. Auf der Homepage des privaten TV-Senders findet sich gleichzeitig auch ein Livestream, den man per Laptop, PC oder Tablet genießen kann.

Um 19:35 Uhr beginnt auf Servus TV die Vorberichterstattung, die erste Halbzeit startet um 20:00 Uhr.

Zusätzlich zeigt auch der deutsche öffentlich-rechtliche TV-Sender ARD die Partie live und in voller Länge.

Bayern München gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

Sollte keine Möglichkeit bestehen, den Pokal-Fight direkt anzusehen, dann bietet der sich stets aktualisierende SPOX-Liveticker eine perfekte Alternative, um am Laufenden gehalten zu werden.

Bayern -Chef Rummenigge: Transfermarkt wird sich verändern

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge erwartet durch die Corona-Pandemie ein Umdenken bei Spielerwechseln. "Der Transfermarkt wird sich verändern. Es ist nicht viel Liquidität vorhanden, es fehlt also an Nachfrage. Nicht aber am Angebot an wechselwilligen Spielern. Das wird die Preise neu justieren", sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Meisters dem "Handelsblatt" (Dienstag).

"Auch die Gehälter werden kaum zu steigern sein, das gilt selbst für Topspieler. Viele europäische Clubs haben angekündigt, ihre Payroll herunterzufahren. Auch wir werden vorsichtiger damit umgehen", kündigte Rummenigge an.

Das Team von Trainer Hansi Flick bezeichnete Rummenigge als "eine Supermannschaft". Trotzdem werde es Transfers geben, kündigte der Bayern-Chef an. "Wir möchten unseren Kader etwas breiter aufstellen. Es wird in der nächsten Saison viele englische Wochen mit vielen Spielen geben, da müssen wir mehr einsatzbereite Spieler im Kader haben." Rummenigge nannte in dem Interview allerdings keine Namen, sprach auch Leroy Sane von Manchester City nicht an.