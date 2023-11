RB Salzburg spielt am heutigen Abend in der Champions League gegen Inter Mailand. SPOX tickert die Begegnung hier live mit!

Red Bull Salzburg vs. Inter Mailand - 0:0 Tore / Aufstellung Red Bull Salzburg A. Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer - Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh - Simic, Konaté Aufstellung Inter Mailand Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, A. Sanchez Gelbe Karten Bisseck (27.)

RB Salzburg vs. Inter Mailand: Champions League JETZT im Liveticker - 0:0

27. Bei der Flanke rutscht Bisseck noch von hinten in Ulmer rein. Klassisch zu spät gekommen vom Deutschen. Gibt die erste Gelbe Karte des Abends.

26. Sommer fliegt! Eine verkappte Ulmer-Flanke segelt gefährlich nahe vors Mailänder-Tor. Souverän weggeklatscht aber vom Torhüter.

25. Steiles Zuspiel auf Sucic, der den Ball aber nur noch harmlos per Kopf in Richtung Sommer verlängert.

24. Die Hausherren bekommen in diesen Minuten etwas Oberwasser. Wenngleich Inter weit davon entfernt ist, hier irgendwie die Kontrolle zu verlieren.

22. Bisseck klärt eine Halbfeld-Flanke mit dem Hinterkopf zur nächsten Ecke. Bereits die vierte für die Österreicher.

21. Capaldo setzt sich auf der rechten Seite stark durch, läuft zunächst Bastoni davon, der aber dran bleibt und den Ball letztlich zur Ecke grätscht.

19. Inter mit der ersten Dauer-Ballbesitzphase. Allerdings fast ausschließlich in der eigenen Hälfte. Salzburg steht sehr kompakt.

16. Fehlpass Acerbi. Salzburg reagiert dann aber zu unkonzentriert, zu ungenau. Bidstrups Ball in die Spitze läuft ins Leere.

15. Erstes Fazit nach 15 Minuten: Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. Eine ernsthafte Chance gab es noch nicht.

14. Bidstrup hält aus 20 Metern halbrechter Position drauf - deutlich drüber. Zuvor tolle Vorarbeit von Konate, der unter Gegnerdruck den Ball stark behauptete.

12. Schlager setzt gegen den anlaufenden Thuram zur Finte an. Riskant, aber genial - wenn es, so wie hier, eben gutgeht.

11. Gutes, schnelles Spiel der Gäste nach vorne. Über Bisseck, Frattesi und Mkhitaryan geht es rüber auf die linke Seite zu Carlos, dessen Flanke dann etwas zu hoch angesetzt ist.

9. Ulmer ist links weit mit aufgerückt, presst Acerbi zu, sodass der wieder ein bisschen Probleme bei der Klärung hat. Klappt letztlich dann doch.

7. Erstmals brennt es bei Inter etwas. Acerbi klärt links im eigenen Sechzehner ungenügend. Dedic bleibt in der Aktion, stochert den Ball zu Simic durch, der dann aber nicht mehr richtig rankommt.

5. Der Ball zirkuliert auf beiden Seiten jeweils durch die eigenen Reihen, ist bei einem Vorstoß dann stets schnell weg.

2. Inter im weißen Auswärtsdress mit schwarz-blauem Streifen quer übers Trikot. Salzburg in Schwarz und Rot.

1. Der türkische Schiedsrichter Serdar Gözübüyük pfeift an!

RB Salzburg vs. Inter Mailand: Champions League JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Inter gewann neun der letzten zehn Begegnungen gegen österreichische Mannschaften. Derweil kann sich auch Salzburgs Bilanz gegen Gegner aus Italien sehen lassen: In insgesamt sieben Europapokal-Duellen gabs vier Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage.

vor Beginn Seitdem haben beide Mannschaften ihre Spiele gewonnen. Inter setzte sich sowohl gegen die Roma als auch gegen Bergamo durch, verteidigte so die Tabellenführung in der Serie A. Salzburg eroberte diese mit Siegen gegen Altach und Tirol zurück.

vor Beginn Im Gruppen-Hinspiel vor zwei Wochen siegten die Nerazzurri im eigenen Stadion knapp mit 2:1. Salzburgs Gloukh konnte dabei die frühe Führung durch Sanchez ausgleichen. Den entscheidenden Treffer setzte Calhanoglu vom Elfmeterpunkt.

vor Beginn Inter winkt dagegen bei einem Sieg das vorzeitige Weiterkommen ins Achtelfinale. Für den Vorjahresfinalisten wäre es die vierte K.o.-Phasen-Teilnahme in Folge.

vor Beginn Wegweisendes Spiel. Bei einer Niederlage heute droht Salzburg das vorzeitige Verpassen der K.o.-Runde - sollte Real Sociedad gegen Benfica gewinnen. Und danach sieht es aktuell auch aus. Im frühen Spiel führten die Basken zur Halbzeit bereits 3:0 gegen die Portugiesen.

vor Beginn Und auch die Internisti zeigen sich im Gegensatz zum Bergamo-Spiel am Samstag auf vier Positionen verändert: Darmian, Frattesi, Carlos Augusto und Sanchez ersetzen Pavard, de Vrij, Barella und Dimarco.

vor Beginn Inter beginnt mit: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, Sanchez.

vor Beginn Vier Wechsel sind es bei den Salzburgern gegenüber dem vergangenen Ligasieg gegen Tirol: Dedic, Baidoo Ulmer und Bidstrup starten anstelle von Caplado, Solet, Guindo und Forson.

vor Beginn Salzburg startet mit: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer - Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh - Simic, Konate.

vor Beginn Mit vier Punkten Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz muss RB Salzburg heute abliefern - gegen die Mailänder, die genau dort platziert sind, keine leichte Aufgabe. Die Nerazzurri sind in der Königsklasse bislang ungeschlagen, in der Serie A thronen sie gar an der Spitze. Ob Salzburg also punkten kann? Etwa 60 Minuten vor Spielbeginn bekommt Ihr hier die Aufstellungen.

vor Beginn Spielstätte ist heute die Red Bull Arena in Wals bei Salzburg, Schiedsrichter Serdar Gözübüyük wird die Begegnung dort gegen 21 Uhr anpfeifen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie RB Salzburg vs. Inter Mailand!