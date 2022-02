Karim Adeyemi nach Achtelfinal-Hinspiel: "Wir sind Bayern ein Klotz am Bein"

Nationalspieler Karim Adeyemi hat beim 1:1 von RB Salzburg gegen Bayern München geglänzt - und das vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick.

Völlig ausgepumpt, aber überglücklich verließ Karim Adeyemi den Rasen der Salzburger Arena. Die RB-Fans feierten den 20-Jährigen nach seiner Auswechslung kurz vor Schluss frenetisch mit Sprechchören. Adeyemi winkte kurz ins Publikum - es könnte sein letzter internationaler Heimauftritt im Bullen-Trikot gewesen sein.

Längst ist der deutsche Nationalspieler zu einem der begehrtesten Jungprofis im europäischen Fußball aufgestiegen. Ein Abschied im Sommer gilt als beschlossene Sache. Borussia Dortmund scheint trotz großer und zahlungskräftiger Konkurrenz das Rennen zu machen.

Warum so viele Topklubs um die Dienste des Angreifers buhlen, zeigte Adeyemi beim 1:1 (1:0) der Salzburger im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München eindrucksvoll. Vor allem in der ersten Hälfte glänzte das pfeilschnelle Talent mit Tempo, Unbekümmertheit und Spielwitz - und das vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Adeyemi: "Wir sind gierig, jung, spritzig"

Dass er auch über das nötige Selbstvertrauen verfügt, zeigte Adeyemi nach Schlusspfiff. Angst vor den Bayern? Von wegen! "Wir sind absolut bereit. Wir sind gierig, jung, spritzig, darauf kommt es an", sagte er mit Blick auf das Rückspiel am 8. März forsch bei DAZN: "Wir sind Bayern ein Klotz am Bein."

Über seine Zukunft wollte Adeyemi allerdings nicht reden. Bierhoff will das Juwel "auf jeden Fall gerne in der Bundesliga sehen". Er könne sich "vorstellen, dass er vielleicht Dortmund als einen guten Schritt sieht für seinen nächsten Weg. Bei Bayern München ist die Konkurrenz gerade im Sturm besonders groß", sagte Bierhoff bei Sky. Beim BVB soll Adeyemi die Nachfolge des abwanderungswilligen Torjägers Erling Haaland antreten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Ein gutes Geschäft wird der Verkauf für Salzburg allemal. Bis zu 40 Millionen Euro soll der Stürmer kosten, der 2018 für 3,5 Millionen von Unterhaching nach Österreich gewechselt war. Allerdings profitieren auch die Hachinger. Die haben sich nach SID-Informationen 22,5 Prozent der Ablöse bei einem Weiterverkauf zusichern lassen.