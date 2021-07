Sparta Prag vs. SK Rapid: Die Champions-League-Qualifikation im Free-TV und Livestream sehen

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel gegen Sparta Prag will der SK Rapid im Rückspiel auswärts den Aufstieg in die nächste Runde der Champions-League-Qualifikation fixieren. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehte der SK Rapid im zweiten Durchgang das Champions-League-Quali-Duell gegen Sparta Prag und siegte schließlich vor 19.500 Zuschauern im Allianz Stadion mit 2:1.

"Es ist für uns sehr schön, dass wir gewonnen haben, wir sind aber erst bei einer Teiletappe", weiß Rapid-Coach Dietmar Kühbauer.

Im Duell mit den Tschechen hat Rapid im Rückspiel in Prag am Mittwoch um 20:30 Uhr die Oberhand. Die Vorzeichen sind aber nicht ideal: Zum Ligaauftakt am Wochenende unterlief Rapid zuhause eine 0:2-Pleite gegen den TSV Hartberg.

Sparta Prag gegen den SK Rapid im TV und Livestream

Das Spiel ist am Mittwochabend im Free-TV auf ORF 1 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 20:15, der Ankick erfolgt um 20:30 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Michael Bacher und Roman Mählich. Christian Diendorfer moderiert, Herbert Prohaska sorgt für die Analyse.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty Ercan Kara

Rapid Wien würde in der nächsten Runde auf AS Monaco treffen

Sollte der SK Rapid in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch die Hürde Sparta Prag nehmen, wartet der AS Monaco auf die Hütteldorfer.

AS Monaco, gecoacht von Bayern-Legende Niko Kovac, landete in der abgelaufenen Ligue-1-Saison mit einer talentierten Truppe auf dem dritten Tabellenplatz.

Zu den prominenteren Kaderspielern zählen Innenverteidiger Benoit Badiashile, Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni, Routinier Cesc Fabregas, DFB-Kicker Kevin Volland oder Spielmacher Aleksandr Golovin.

Rapid würde erst auswärts, und dann am 10. August in Wien antreten.