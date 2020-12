Red Bull Salzburg kämpft am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase um den Einzug in das Achtelfinale. Wer das entscheidende Spiel gegen Atletico Madrid heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg - Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

In dieser Saison zeigen sowohl Sky als auch DAZN Spiele der Champions League. Im Falle der Partie Salzburg gegen Atletico hält Sky die Rechte an der Übertragung. Auf Sky Sport Austria 1 geht die Berichterstattung ab 20 Uhr los. Eine Stunde später rollt dann der Ball in Salzburg.

Außerdem haben Sky-Abonnenten die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückgreifen. Dieser wird über SkyGo und Sky-Ticket bereitgestellt.

Auf DAZN könnt Ihr ab 23 Uhr die Highlights sehen. Außerdem zeigt DAZN die restlichen sieben Partien am Mittwoch live. Darüber hinaus hat der Streamingdienst die Europa League sowie die Ligue 1, Serie A und Primera Division im Programm.

RB Salzburg - Atletico Madrid: Champions League heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel nicht sehen, wollt aber in Echtzeit up-to-date auf dem aktuellen Stand bleiben? Dann dürfte der SPOX-Liveticker die richtige Anlaufstelle für Euch zu sein.

Hier geht es zum Liveticker von Salzburg gegen Atletico Madrid.

Hier geht es zur Übersicht aller Liveticker am Mittwoch.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch

Uhrzeit Gruppe Begegnung Auswärts 21 Uhr A Red Bull Salzburg Atletico Madrid 21 Uhr A Bayern München Lokomotive Moskau 21 Uhr B Real Madrid Borussia Mönchengladbach 21 Uhr B Inter Mailand Schachtjor Donezk 21 Uhr C Manchester City Olympique Marseille 21 Uhr C Olympiakos Piräus FC Porto 18.55 Uhr D FC Midtjylland FC Liverpool 18.55 Uhr D Ajax Amsterdam Atalanta Bergamo

RB Salzburg - Atletico Madrid: Ausgangslage und Vorschau

Für RB Salzburg zählt im Heimspiel nur ein Sieg, um sich noch das Ticket für das Achtelfinale der Champions League zu sichern. Atletico liegt nämlich zwei Zähler vor dem Team von Trainer Jesse Marsch. Ein Unentschieden im direkten Duell würde den Spaniern damit reichen.

Zudem ist den Salzburgern noch nicht einmal das Überwintern in der Europa League sicher. Lokomotive Moskau könnte Salzburg mit einem Sieg gegen den FC Bayern in der Tabelle noch überholen, sofern RBS keinen Dreier holt. Ein Remis bei einer gleichzeitigen Niederlage der Roten Bullen würde Moskau aber nicht reichen. Die Russen haben nämlich den direkten Vergleich gegen Salzburg verloren.

Champions League - RB Salzburg gegen Atletico Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Camara, Szoboszlai - Berisha, Daka

Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Camara, Szoboszlai - Berisha, Daka Atletico Madrid: Oblak - Lodi, Felipe, Savic, Trippier - Koke, Herrera, Llorente, Correa - Joao Felix, Suarez

Champions League: Tabelle der Gruppe A mit Salzburg und Atletico Madrid