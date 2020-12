SKN St. Pölten Frauen kämpfen für Sensation in der Champions League

Österreichs Frauen-Serienmeister SKN St. Pölten will im Sechzehntelfinale gegen den FC Zürich bestehen.

Die Niederösterreicherinnen haben am Mittwoch (17.00 Uhr/live ORF Sport +) im Hinspiel der ersten Hauptrunde Heimvorteil, die Retourpartie gegen den eidgenössischen Rekordchampion geht am 17. Dezember im Letzigrund-Stadion ebenfalls als Geisterspiel über die Bühne.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Das Match am Mittwoch in der NV Arena ist das erste Pflichtspiel für St. Pölten seit der erfolgreichen Hauptbewerbsqualifikation gegen ZSKA Moskau vor drei Wochen. Die Schweizerinnen sind mit zwei nationalen Partien in dieser Zeit noch im Spielrhythmus, kassierten zuletzt aber eine Niederlage gegen CL-Teilnehmer Servette Genf.