Lok Moskau - Red Bull Salzburg: Champions League heute live im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Dienstagabend trifft in der Champions League Gruppenphase Red Bull Salzburg auf Lokomotiv Moskau. Für beide Teams geht es noch um wichtige Punkte um noch international zu überwintern. SPOX erklärt, wo man die Partie im TV, Livestream & Liveticker sehen kann.

Im ersten Aufeinandertreffen nahmen die Russen ein Remis aus Salzburg mit. Nach dem 2:2 meinte Jesse Marsch, dass es auswärts in Moskau einfacher werde, da Lok zuhause das Spiel machen muss und Salzburg zu mehr Pressing-Aktionen komme. Inwiefern die Bullen einen erfolgreichen Auftritt abliefern, hängt auch von der Fitness der Spieler ab.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

In prächtiger Form präsentierten sich die Mozartstädter bereits am Wochenende. Beim SKN St. Pölten gab es einen satten 8:2-Kantersieg. Damit festigte man mit derzeit 22 Punkten die Tabellenführung in der heimischen Bundesliga - vor dem LASK (20) und Rapid (18).

© GEPA

Lok Moskau - Red Bull Salzburg im TV & Livestream

Das Match wird in Österreich auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Champions-League-Spiele in Russland und Ukraine werden früher als jene in Westeuropa angepfiffen, das Match beginnt daher um 18.55 Uhr - die Übertragung startet ab 18 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Alle anderen Champions-League-Spiele des Tages gibt es auf DAZN zu sehen. Auf DAZN findet Ihr auch weiteren internationalen Topfußball aus der Europa League mit Rapid, LASK und dem WAC, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Bundesliga, Primeira Liga sowie verschiedenen Pokalwettbewerben, Damenligen, der Nations League, der CLS, der A-League und der MLS. Das Angebot geht weiter mit der UFC, Boxen, WWE, US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), Darts, Tennis, Snooker, Wintersport, Radsport, Motorsport, der Handball-Champions-League, Basketball, Schach, Beachvolleyball, Rugby, Sportfischen, E-Sports und noch vielem mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

Lokomotive Moskau vs. FC Salzburg: Das Spiel im LIVETICKER

All jene ohne Möglichkeit die Partie live zu sehen, hält unser umfassender SPOX-Liveticker auf dem neuesten Stand. Hier geht´s lang.

Lok Moskau gegen Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Lok Moskau: Guilherme - Schiwogljadow, Corluka, Murilo, Rybus - Ignatjew, Krychowiak, Kulikow, Mirantschuk/Kamano - Ze Luis, Eder

Ersatz: Kotschenkow - Siljanow, Ljstow, Rajkovic, Schemaletdinow, Muchin, Rybtschinski, Djordjevic

Es fehlen: Smolow (Hüfte), Barinow (Knie), Lyszow (Athroskopie)

Fraglich: Mirantschuk (Erkältung)

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Berisha, Koita

Ersatz: Coronel - Vallci, Farkas, Onguene, Solet, Ashimeru, Sucic, Adeyemi, Okugawa, Daka

Es fehlt: Bernede (Schienbeinbruch)

Fraglich: Okafor (krank)

Salzburg-Coach Jesse Marsch: "Zu viele Gegentore"

Salzburg-Trainer Jesse Marsch hat vor dem Champions-League-Spiel bei Lok Moskau noch einmal die Bedeutung eines Sieges unterstrichen. Mit einem vollen Erfolg sei die Aussicht zumindest auf den Sprung in die Europa League gegeben, merkte der Amerikaner am Montagabend beim virtuellen Pressetermin an. Angriff alleine sei aber nicht das Motto: "Das wichtigste Thema sind die Gegentore, wir hatten in der Champions League zu viele in den letzten Spielen."

Gerade gegen Lok werde das erste Tor sehr wichtig sein, betonte Marsch. Man müsse diszipliniert auftreten. "Wenn wir hinten sind, ist es gegen diesen Gegner schwer", sagte er. Man habe viel Respekt vor den Russen. "Sie haben gegen großartige Gegner sehr gut verteidigt. Die Organisation der Mannschaft ist sehr stark." Befragt auf mögliche Aufstellungsvarianten ließ sich Marsch kein Geheimnis entlocken.

Patson Daka gegen Lok Moskau einsatzbereit

Top-Stürmer Patson Daka könnte nach seiner Verletzungspause früher als erwartet wieder zurückkommen und bereits im Spiel gegen Lok zum Einsatz kommen, wie Marsch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verriet. Zuvor ging man von einem Comeback im kommenden Jahr aus.

Die Tabelle der Gruppe A