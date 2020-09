Champions-League-Playoff live: Maccabi Tel Aviv gegen Red Bull Salzburg im TV und Livestream

Red Bull Salzburg trifft am Weg in die Champions League heute im Hinspiel des Meister-Playoffs auf Maccabi Tel Aviv. SPOX verrät euch, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der FC Salzburg muss auf dem Weg in die Champions League auch am Coronavirus vorbei. Trotz zumindest sieben mit dem Virus infizierten Spielern bei Gegner Maccabi Tel Aviv soll das Playoff-Hinspiel am heutigen Dienstag in Israel durchgezogen werden. "Aktuell ist es der Plan, dass das Spiel stattfindet", erklärte Salzburg-Sportchef Christoph Freund am Montag vor dem Abflug.

Von einem fairen Wettkampf kann kaum mehr die Rede sein. Auch Freund sah "Auswirkungen", die aber nichts am eigenen Fokus ändern sollen. "Es ist trotzdem ein Quali-Spiel und es geht um sehr, sehr viel. Wenn das Spiel stattfindet, müssen wir voll da sein - egal welche Spieler auf der Gegenseite stehen."

Champions-League-Qualifikation: Playoff-Paarungen des Champions-Wegs

Heim Auswärts Hinspiel Rückspiel Slavia Prag FC Midtjylland 22.09. 30.09. Maccabi Tel Aviv FC Salzburg 22.09. 30.09. Olympiakos Piräus Omonia Nikosia 23.09. 29.09. Molde FK Ferencváros Budapest 23.09. 29.09.

Maccabi Tel Aviv gegen Red Bull Salzburg: TV und Livestream

Das Hinspiel am Weg zur Champions League läuft in voller Länge ausschließlich auf DAZN. Für euch mit dabei sind Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch, die kurz vor Anpfiff (21.00 Uhr) in die Partie einsteigen.

Alternativ läuft die Partie auf Sky Sport Austria 1 im TV, allerdings nur in der Konferenz mit den gleichzeitig stattfindenden Partien. Kommentiert wird hier von Philipp Paternina.

Maccabi Tel Aviv: Starspieler fehlen wegen Corona-Fall

Das Virus grassiert längst im Club. Ausgangspunkt dürfte mit Dan Glazer ein Spieler sein, dessen Infektion schon vor einigen Tagen bekannt geworden war. Es blieb nicht dabei. Laut Medienberichten vom Montagvormittag sind mittlerweile 14 Fälle (7 Spieler, 7 Betreuer) bekannt. Dor Peretz, Avi Rikan, Daniel Peretz, Nick Blackman, Enric Saborit, Yonatan Cohen und eben Glazer wurden laut israelischen Medien positiv getestet.

Freund erklärte: "Wir wissen, dass es in Israel extrem viele Infektionen gibt und das jetzt auch beim Verein ziemlich ausgeartet ist." Ungeachtet von Gesundheitsbedenken lässt das Corona-Regulativ der UEFA eine Austragung bisher zu. 13 Feldspieler plus 2 Torhüter müssen gesund sein, um ein Spiel durchzuführen. Zudem dürfen unbegrenzt junge Spieler auf einer B-Liste nachnominiert werden.

Tel Aviv - Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Maccabi: Tenenbaum - Bitton, Tibi, Yeini, Baltaxa, Davidzada - Barsky, Biton, Golasa - Ben Haim, Shechter

Ersatz: Musayof - Glezer, Rugeman, Hanzis, Guerrero, Karzev, Almog

Es fehlen: Kandil (Gelbsperre), Hozez (Oberschenkel)

Fraglich: Da. Peretz, Do. Peretz, Rikan, Blackman, Saborit, Cohen, Glazer

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, Bernede, Mwepu, Szoboszlai - Koita, Daka

Ersatz: Coronel - Vallci, Farkas, Ashimeru, Camara, Okafor, Adeyemi, Berisha

Es fehlen: Junuzovic (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Solet (Muskelprobleme), Onguene (nicht im Kader)

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Allerdings ist der TSV Hartberg bereits ausgeschieden, Rapid muss mit der Gruppenphase der Europa League vorliebnehmen.