Champions-League-Playoffs: Maccabi Tel Aviv gegen Red Bull Salzburg heute im Liveticker

Im Hinspiel der Playoffs um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League trifft der österreichische Meister Red Bull Salzburg heute auf Maccabi Tel Aviv. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Champions-League: Maccabi Tel Aviv gegen Red Bull Salzburg heute im Liveticker - Vor Beginn

Salzburg-Trainer Jesse Marsch geht die Reise nach Tel Aviv dennoch optimistisch an. "Wir haben keine Angst vor Corona und sind bereit." Red Bull will sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten, das am 30. September in der Mozart-Stadt steigt.

Maccabi, das sich in der 3. Runde knapp gegen den weißrussischen Vertreter Dinamo Brest (1:0) durchsetzte, machte zuletzt Schlagzeilen aufgrund positiver Coronatests: Durch die Infektionen von Eduardo Guerrero und Dor Turgeman können nun ganze neun Spieler wohl nicht eingesetzt werden. Insgesamt sind 17 Personen im Umfeld positiv getestet worden.

Los geht es heute um 21 Uhr, gespielt wird im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv, das im vergangenen Jahr auf 29.150 Plätze erweitert wurde. Diese bleiben heute jedoch leer. Als Schiedsrichter ist der Engländer Michael Oliver im Einsatz.

Herzlich willkommen zum Liveticker zum Hinspiel der Champions-League-Playoffs zwischen Maccabi Tel Aviv und Red Bull Salzburg.

Champions-League: Tel Aviv gegen Salzburg heute live im TV und Livestream

Das Playoff-Hinspiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Red Bull Salzburg ist in voller Länge exklusiv auf DAZN zu sehen. Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch begrüßen Euch rechtzeitig zum Anpfiff.

Champions-League-Qualifikation: Die Playoff-Partien im Überblick