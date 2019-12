Red Bull Salzburg - FC Liverpool heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag fordert Red Bull Salzburg um 18:55 Uhr den FC Liverpool zum Entscheidungsspiel heraus: Für die Bullen zählt im Heimspiel gegen den Titelverteidiger nur der Sieg. SPOX verrät euch, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Die Ausgangslage ist für Red Bull Salzburg nach dem furiosen 4:1-Auswärtssieg bei KRC Genk klar: Im eigenen Stadion hat man nun die Chance, doch noch den unglaublichen Aufstieg in das Achtelfinale der Königsklasse zu schaffen.

Doch nur ein Sieg reicht für den Aufstieg. Dank der drei Auswärtstore bei der 3:4-Niederlage im Oktober in Liverpool würde den Salzburgern im direkten Duell fast jeder volle Erfolg reichen. Holt der SSC Neapel zeitgleich gegen Genk Punkte, würden Jürgen Klopp und seine Startruppe sogar aus dem Bewerb segeln.

Champions League: Tabelle der Gruppe E

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. FC Liverpool 5 11:8 3 10 2. SSC Neapel 5 7:4 3 9 3. Red Bull Salzburg 5 16:11 4 7 4. KRC Genk 5 5:16 -10 1

FC Salzburg - FC Liverpool: Live im TV und Livestream

Das Entscheidungsspiel in Gruppe E könnt Ihr sowohl in Österreich als auch in Deutschland als Einzelspiel exklusiv auf DAZN sehen.

Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic - Minamino, Szoboszlai - Hwang, Haaland

Ersatz: Coronel, Ramalho, Pongracic, Ashimeru, Okugawa, Prevljak, Daka

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Ersatz: Adrian, Lovren, Milner, Keita, Shaqiri, Lallana, Origi

Red Bull Salzburg hat Europa League sicher

Platz drei und den Umstieg in die Europa League, in der sie bereits in den vergangenen Jahren für Furore gesorgt haben, haben die Bullen in jedem Fall bereits sicher.

Mit sieben Punkten ist im Dreikampf mit Liverpool (10) und SSC Napoli (9) aber noch alles möglich. Den Engländern reicht in Salzburg allerdings ebenso ein Remis zum Aufstieg wie den Italienern im Parallelspiel zu Hause gegen Genk.

Zlatko Junuzovic: "Das wird das Spiel des Jahres"

"Wir haben jetzt ein Endspiel, ein 'Finale dahoam' gegen Liverpool. Besser geht es nicht", so Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic.

"Jetzt wird die Hütte brennen, wie sie noch nie gebrannt hat. Das wird das Spiel des Jahres." Jeder bisherige Champions-League-Auftritt sei ein Highlight für sich gewesen. "Wir haben uns in einer unglaublich guten Gruppe eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen."

Spielplan des RB Salzburg in der Champions League