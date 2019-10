FC Liverpool - Red Bull Salzburg heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch geht es für Red Bull Salzburg an den ersten richtigen Härtetest dieser Champions League-Saison (SPOX-Liveticker ab 21:00 Uhr). Mit dem FC Liverpool wartet einer der heimstärksten Klubs Europas, die noch dazu das erste Spiel verloren haben und dadurch etwas unter Zugzwang stehen. SPOX verrät euch, wo das Spiel im TV und Livestream zu sehen ist.

Beide Mannschaften sind überragend in die bisherige Saison gestartet. Red Bull Salzburg ist in dieser Saison weiterhin ohne Niederlage, über allem steht aber wohl das 6:2 aus Runde eins der CL-Saison, als man über den KRC Genk hinwegfegte.

Die Reds sind in der Liga bislang ohne Punktverlust und mit fünf Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League. In der Königsklasse sieht es aber nicht so rosig aus.

Dort befindet sich der amtierende Sieger mit null Punkten am vorletzten Platz und braucht daher einen Sieg gegen Salzburg, um den Anschluss nicht zu verlieren. Aber Salzburg ist gewarnt: Seit September 2018 hat Jürgen Klopps Elf an der Anfield Road nicht mehr verloren.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Erling Haaland und alte Bekannte

Erling Braut Haaland, Shootingstar und Tormaschine der Salzburger, könnte gegen den FC Liverpool weiterhin krankheitsbedingt fehlen. Dies wäre ein herber Verlust, da seine Wichtigkeit gerade im ersten Spiel der CL augenscheinlich war.

Abseits davon gilt es auch zwei alte Bekannte zu stoppen, denn Sadio Mané und auch Naby Keita haben eine erfolgreiche Vergangenheit bei Red Bull und werden daher doppelt motiviert in dieses Spiel gehen.

FC Salzburg - FC Liverpool: Live im TV und Livestream

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Sky sowie DAZN besitzen in Österreich und Deutschland die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League.

In TV und im Livestream überträgt Sky Sport Austria 1 ab 20.15 Uhr, alternativ kann man ab 20.55 Uhr auch via Konferenz auf Sky Sport Austria 4 bzw. Sky Sport 1 einschalten. Kommentiert wird das Einzelspiel von Martin Konrad.

DAZN liefert nach dem Spiel die Highlights.

Liverpool gegen Salzburg im Liveticker

Aber auch bei SPOX verpasst man keine wichtige Szene, denn mit dem Liveticker wird das Spiel punktgenau in Schriftform gebracht.

FC Liverpool - Red Bull Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic - Minamino, Szoboszlai - Hwang, Haaland/Daka

Red Bull Salzburg in der Champions League: Was zeigt DAZN? Was zeigt Sky?

Spieltag Datum Spiel Übertragung 1. Spieltag Di. 17.09.2019 RB Salzburg - KRC Genk 6:2 2. Spieltag Mi. 02.10.2019 FC Liverpool - RB Salzburg Sky 3. Spieltag Mi. 23.10.2019 RB Salzburg - SSC Neapel Sky 4. Spieltag Di. 05.11.2019 SSC Neapel - RB Salzburg DAZN 5. Spieltag Mi. 27.11.2019 KRC Genk - RB Salzburg Sky 6. Spieltag Di. 10.12.2019 RB Salzburg - FC Liverpool DAZN

Champions League 2. Spieltag live im TV und Livestream

