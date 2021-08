Ex-LASK-Kicker Joao Victor wechselt nach Abu Dhabi

Ex-LASK-Offensivspieler Joao Victor verlässt den VfL Wolfsburg und unterschreibt bei Al-Jazira Club in Abu Dhabi.

Joao Victor verlässt den VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung und wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate zum dortigen amtierenden Meister Al-Jazira Club Abu Dhabi.

Der 27 Jahre alte Offensivspieler ist bereits in seine neue Wahlheimat Abu Dhabi gereist und wird am Dienstag von seinem neuen Verein vorgestellt.

Der Brasilianer war im Sommer 2019 vom Linzer ASK zu den Wölfen gewechselt. In den vergangenen zwei Jahren absolvierte der Außenbahnspieler für die Grün-Weißen insgesamt 68 Pflichtspiele, in denen ihm neun Treffer gelangen.

Für Joao Victor kassierte der LASK kolportierte 3,5 Millionen Euro - für die Linzer sammelte er starke 41 Scorerpunkte in 54 Partien.