Wechselt Florian Grillitsch? "Karriereschritt denkbar"

Bei TSG Hoffenheim zählt Florian Grillitsch zu den Schlüsselakteueren. Verabschiedet sich der zentrale Mittelfeldspieler nun für den nächsten Karriereschritt?

Im Sommer 2017 wechselte Florian Grillitsch von Werder Bremen zu TSG Hoffenheim. Nun könnte der Österreicher weiterziehen.

"Ich will die TSG nicht zwingend verlassen, ich habe einen Vertrag bis 2022. Aber ein weiterer Karriereschritt ist für mich schon denkbar, ich fühle mich dazu bereit", sagt der ÖFB-Teamspieler zum Kicker.

"Es gibt nichts zu verkünden. Ich will mir noch keinen Kopf machen darüber, was im Sommer passiert. Da kommt ja auch noch eine EM, und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt."

Grillitschs Vertrag in Hoffenheim endet im Sommer 2022. Zuletzt wurde er regelmäßig mit Premier-League-Klubs in Verbindung gebracht. "Der Markt hat sich heftig verändert. Wenn es dennoch Anfragen gibt, werden wir uns mit Manager Alexander Rosen besprechen."