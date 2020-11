BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 7. Spieltag der Bundesliga steht heute ein absoluter Kracher bevor. Im "deutschen Clasico" treten Borussia Dortmund und der FC Bayern gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

BVB gegen den FC Bayern: Wann und wo?

Das Bundesliga-Spitzenspiel des 7. Spieltags zwischen dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund und dem Tabellenersten Bayern München geht am heutigen Samstag (7. November) über die Bühne. Angepfiffen wird die Partie um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen dürfen keine Zuschauer in das Stadion.

BVB gegen den FC Bayern: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Großteil der Bundesliga besitzt Sky. Auch das heutige Topspiel der Woche gibt es sowohl im TV als auch im Livestream beim Pay-TV-Sender zu sehen. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn startet auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung zur Partie. Wolff Fuss übernimmt dann kurz vor Anpfiff die Rolle des Kommentatoren.

Auf das Livestream-Angebot kann mit einem SkyGo-Abonnement zugegriffen werden. Ebenfalls bietet der Zugang via SkyTicket eine Möglichkeit, das Spiel abzurufen.

© imago images / Laci Perenyi

BVB gegen den FC Bayern im Liveticker

Wer die Begegnung sehen möchte, dies aber nicht kann, weil er kein Sky-Abo hat, kann als Alternative im Liveticker von SPOX das Duell mitlesen. Damit verpasst Ihr auch kein Tor, keinen Elfmeter oder Platzverweis.

Die SPOX-Liveticker-Übersicht findet Ihr hier.

BVB gegen den FC Bayern: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Der FC Bayern hat den BVB in den vergangenen Spielen meist dominiert. Vier der letzten fünf Begegnungen gingen an den Rekordmeister. Im Deutschen Supercup gab es zuletzt einen Münchner 3:2-Sieg.

Datum Heim Auswärts Ergbenis Wettbewerb 30.09.2020 FC Bayern München Borussia Dortmund 3:2 Deutscher Supercup 26.05.2020 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:1 Bundesliga 09.11.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:0 Bundesliga 03.08.2019 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:0 Deutscher Supercup 06.04.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:0 Bundesliga

FC Bayern - Netzreaktionen zum geplatzten Alaba-Poker: Er meinte 30 Millionen Schilling © twitter 1/20 Der FC Bayern hat sich aus den Verhandlungen um eine Verlängerung von David Alaba zurückgezogen. Die Reaktionen im Netz sind heftig, dem Österreicher wird vor allem Geldgier vorgeworfen. Wir haben die Reaktionen gesammelt. © twitter 2/20 © twitter 3/20 © twitter 4/20 © twitter 5/20 © twitter 6/20 © twitter 7/20 © twitter 8/20 © twitter 9/20 © twitter 10/20 © twitter 11/20 © twitter 12/20 © twitter 13/20 © twitter 14/20 © twitter 15/20 © twitter 16/20 © twitter 17/20 © twitter 18/20 © twitter 19/20 © twitter 20/20

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagspartien

Sowohl der FC Bayern als auch der BVB haben bislang 15 Punkte auf dem Konto. Ein Sieg würde für beide Klubs die Tabellenführung bedeuten. Bei einem Unentschieden wäre Bayern aufgrund der besseren Tordifferenz weiterhin Erster.