Verletzungsmisere: Valentino Lazaro früher als geplant zurück

Valentino Lazaro könnte bereits früher als gedacht wieder bei Borussia Mönchengladbach auflaufen. Der österreichische Nationalspieler verletzte sich im ersten Testspiel unglücklich.

"Da kommst du voller Vorfreude nach Gladbach, spürst sofort, was für ein geiles Klima hier herrscht und was für richtig gute Typen diese Jungs sind - und verletzt dich im allerersten Spiel. Da hat es ein paar Tage gebraucht, um wieder nach vorne blicken zu können", schilderte Lazaro sein Misere beim Sportbuzzer.

Ähnlich wie schon bei Inter Mailand, verletzte sich der 24-Jährige in der ersten Woche nach Ankunft im Testmatch gegen Greuther Fürth und zog sich nach 30 Minuten ohne Fremdeinwirkung einen Muskelbündelriss zu. "Das war anfangs natürlich bitter, da ich nach den schwierigen vergangenen Monaten mit Corona und der verschobenen EM einfach heiß auf Fußball war", so der gebürtige Grazer.

Zuerst ging man von einer zweimonatigen Zwangspause aus, doch die Verheilung verläuft besser als erwartet, wie Lazaro erklärt: "Mittlerweile geht es mir schon wieder sehr gut. Die erste Prognose, dass ich sechs bis acht Wochen ausfallen würde, konnte nach unten korrigiert werden und ich bin zuversichtlich, dass ich deutlich schneller auf dem Platz stehen werde und somit auch der Beginn der Champions League nicht in Gefahr sein sollte."

Am 20. bzw. 21. Oktober starten die ersten Gruppenspiele in der Königklasse. Den Bundesliga-Start gegen Borussia Dortmund am 19. September wird der Dribbler aber wohl noch verpassen.