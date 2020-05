Bundesliga heute live sehen: SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen im TV und Livestream

Nach der gestrigen Pause kehrt heute schon die Bundesliga mit dem 29. Spieltag zurück! Der SC Freiburg empfängt Bayer Leverkusen zum Abendspiel - für beide Mannschaften geht es um die internationalen Plätze. Wie, wo und wann ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Datum, Uhrzeit und Ort

Der SC Freiburg empfängt Bayer Leverkusen heute Abend, am Freitag (29. Mai), um 20.30 Uhr. Die Partie findet im Freiburger Schwarzwald-Stadion statt, das normalerweise bis zu 24.000 Zuschauern Einlass gewährt. Aufgrund der Coronapandemie werden dort heute keine Zuschauer vor Ort sein.

© imago images

Bundesliga: Freiburg - Leverkusen heute live im TV und Livestream

Das Freitagabendspiel ist in Österreich nicht im TV zu sehen.

DAZN zeigt die Partie Freiburg - Leverkusen ab 20.30 Uhr live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 20:15 Uhr und Ihr habt die Option, die Partie mit eingespielten Fangesängen zu schauen - oder ohne. Bei dem Streamingservice erwarten euch:

Moderator Alex Schlüter

Kommentator Marco Hagemann

Experte Ralph Gunesch

Anschließend an das Spiel läuft bei DAZN die Post-Match Show ab 22.25 Uhr. Dort könnt Ihr während der restlichen Spieltage der Saison alle Spiele am Freitag, Montag, am frühen Mittwochabend, Sonntags um 13.30 Uhr und die Relegation zwischen der Bundesliga und 2. Liga und sowie der 2. Liga und 3. Liga sehen. Außerdem sind bei DAZN alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar.

Aus Österreich könnt ihr das Freitagsspiel zwischen Freiburg und Leverkusen auch bei Amazon Prime sehen.

Bundesliga: SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Falls ihr die Partie nicht bei DAZN oder Amazon Prime verfolgen könnt oder wollt, bietet der SPOX-Liveticker die perfekte Alternative für euch. Dort kriegt ihr alle wissenswerten Informationen rund um das heutige Spiel aus dem Schwarzwald-Stadion im Minutentakt.

Hier entlang zum Liveticker für Freiburg - Leverkusen

Bundesliga: Der 29. Spieltag im Überblick

Der anstehende 29. Spieltag besteht aus dem Freitagabendspiel, fünf Partien am Samstag, zwei Spielen am Sonntag und abschließend der Partie 1. FC Köln - RB Leipzig am Montagabend um 20.30 Uhr.