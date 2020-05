Bundesliga: SC Freiburg - Bayer Leverkusen heute live im Liveticker

Der 29. Spieltag der Bundesliga beginnt mit dem Freitagabendspiel SC Freiburg - Bayer Leverkusen. Beide Mannschaften wollen sich im Saisonendspurt noch auf den internationalen Plätzen festsetzen. Hier könnt ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SC Freiburg - Bayer Leverkusen heute live im Liveticker

Vor Beginn: Der SC Freiburg zeigte sich in den bisherigen Geisterspielen wenig überzeugend. Zwischen zwei Unentschieden gegen RB Leipzig (1:1) und Eintracht Frankfurt (3:3) hat die Mannschaft von Trainer Christian Streich gegen Werder Bremen (0:1) verloren.

Vor Beginn: Bayer war nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga sehr gut in Form und zeigte angeführt von Kai Havertz zwei starke Leistungen gegen Werder Bremen (4:1) und Borussia Mönchengladbach (3:1), bevor sie am vergangenen Dienstag eine 1:4-Klatsche gegen VfL Wolfsburg einstecken mussten.

Vor Beginn: Leverkusen und Freiburg haben sich beim Hinspiel am 23. November 2019 in Leverkusen mit einem 1:1 (1:1) getrennt. Die Torschützen waren damals Lucas Höler (5') Moussa Diaby (36'). Die Werkself war in Statistiken wie Ballbesitz, Eckbällen, Schüssen aufs Tor und Passgenauigkeit klar überlegen.

Vor Beginn: Freiburg hat zuletzt am 23. April 2017 gegen die Leverkusener gewonnen, damals mit einem 2:1 (1:0). In den fünf jüngsten Aufeinandertreffen hat Leverkusen zweimal gewonnen, dreimal nahmen beide Teams einen Punkt mit.

© imago images

SC Freiburg - Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften in die Partie am Freitagabend starten:

SC Freiburg: Schwolow - Lienhart, Gulde, Heintz - Schmid, Günter - R. Koch, Höfler - Höler, Grifo - Petersen

Schwolow - Lienhart, Gulde, Heintz - Schmid, Günter - R. Koch, Höfler - Höler, Grifo - Petersen Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Amiri, Aranguiz, Baumgartlinger, Sinkgraven - Havertz, Alario, Diaby

SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Das heutige Freitagabendspiel könnt Ihr nicht live im TV verfolgen.

DAZN zeigt Freiburg gegen Leverkusen live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch. Ihr könnt euch entscheiden, ob Ihr das Spiel mit oder ohne eingespielten Fan-Gesänge sehen wollt.

Der Streamingsender zeigt für den Rest der laufenden Saison alle Freitags - und Montagsspiele, Partien am Sonntag um 13.30 Uhr, die frühen Mittwochsspiele sowie die komplette Relegation zwischen Bundesliga und der 2. Liga sowie zwischen der 2. Liga und der 3. Liga. Außerdem könnt ihr dort alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga schon 40 Minuten nach Spielende abrufen.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

Sichert euch hier den kostenlosen Probemonat bei DAZN und schaut SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen heute live und in voller Länge!

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag