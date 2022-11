Beim Grand Prix von Brasilien wird heute das dritte und letzte Sprintrennen der Saison absolviert. Wie Ihr das F1-Spektakel live im österreichischen TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Es ist Samstag und beim Großen Preis der Formel 1 von Brasilien wird trotzdem - wie ansonsten meistens üblich - kein Qualifying gefahren. Dieses fand auf dem Autódromo José Carlos Pace (auch unter dem Namen Interlagos bekannt) in Sao Paulo gestern bereits statt - jedoch ging es da nicht um die Startplatzierungen für das Rennen am Sonntag, sondern um die Aufstellung für das Sprintrennen, das am heutigen Samstag, den 12. November, über die Bühne geht.

Es handelt sich um die dritte und letzte Session dieser Art in der laufenden Saison, zuvor wurde in Imola (Italien) und Spielberg (Österreich) je ein Sprint gefahren. Wegen der Zeitverschiebung startet der Sprint um 20.30 Uhr österreichischer Zeit. Davor, um 16.30 Uhr, wird noch das 2. Freie Training bestritten. Das Rennen morgen geht um 19 Uhr los.

Das Sprintrennen fährt sich eigentlich wie ein normales Rennen, nur das die Gesamtstrecke auf ein Drittel des 71 Runden langen Rennens gestaucht wird. Punkte gibt es ebenfalls zu holen: der Punktschlüssel für die Top 8 lautet 8-7-6-5-4-3-2-1. Beendet man das Sprintrennen als Erster, wird man somit doppelt belohnt und darf morgen von der Pole Position starten.

Datum Beginn Session Freitag, 11. November 16.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 11. November 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 12. November 16.30 Uhr 2. Freies Training Samstag, 12. November 20.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 13. November 19.00 Uhr Rennen

© getty Eine Runde auf dem Autodromo Jose Carlos Pace ist etwas über 4,3 Kilometer lang.

Formel 1 live: Das Sprintrennen beim GP von Brasilien im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Der Grand Prix von Brasilien ist der vorletzte der Saison - und der letzte, der im ORF zu sehen ist. Der öffentlich-rechtlcihe Sender kümmert sich um die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek.

Wichtige Änderung: Bei ORF1 wird um 16.20 Uhr zuerst das 2. Freie Training gezeigt, wer dann beim Sprintrennen live mit dabei sein will, muss jedoch auf ORF2 rüberwechseln, da es sich wegen der Zeitverschiebung nicht anders ausgeht. Die Session bleibt jedoch im Free-TV, ab 20.15 Uhr werden dann Kommentator Ernst Hausleitner und Co-Kommentator Thomas Preining eingesetzt.

Sky besitzt in Deutschland die Exklusivrechte an der Motorsportkönigsklasse, der Weg nach Österreich ist jedoch trotzdem nicht versperrt. Beide Sessions werden dabei auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) ausgestrahlt. Beim Pay-TV-Sender begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Solltet Ihr im Besitz eines SkyGo-Abonnement oder WOW sein, könnt Ihr das Spektakel auch im Livestream von Sky verfolgen.

Bei F1TV ist jede einzelne Session der Saison zu sehen, so auch das Sprintrennen in Sao Paulo.

Formel 1 live: Das Sprintrennen beim GP von Brasilien im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX das Renngeschenen live und ausführlich mit. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Asphalt in Brasilien passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Sprintrennens beim Grand Prix von Brasilien.

Formel 1 live: Das Sprintrennen beim GP von Brasilien im TV und Livestream sehen - Startaufstellung für das Sprintrennen

Rang Fahrer Rennstall 1 Magnussen Haas F1 2 Verstappen Red Bull 3 Russell Mercedes 4 Norris McLaren 5 Sainz Ferrari 6 Ocon Alpine F1 Team 7 Alonso Alpine F1 Team 8 Hamilton Mercedes 9 Perez Red Bull 10 Leclerc Ferrari 11 Albon Williams 12 Gasly AlphaTauri 13 Vettel Aston Martin 14 Ricciardo McLaren 15 Stroll Aston Martin 16 Latifi Williams 17 Zhou Alfa Romeo 18 Bottas Alfa Romeo 19 Tsunoda AlphaTauri 20 Schumacher Haas F1

© getty Kevin Magnussen im Haas eroberte die Pole-Position für das Sprintrennen am Samstag.

Formel 1 live: Das Sprintrennen beim GP von Brasilien im TV und Livestream sehen - Strecke im Porträt

Die 4,390 km lange Strecke im Autodromo Jose Carlos Pace gleicht einer Berg- und Talfahrt - und damit ist das Traditionsrennen ein Grand Prix der Extreme. Auf den Geraden im ersten und dritten Sektor benötigen Weltmeister Max Verstappen und Co. ein Auto mit wenig Luftwiderstand, im langen und kurvigen Mittelsektor ist hingegen viel Abtrieb gefragt.

Dem Viertel Interlagos, gelegen zwischen zwei Stauseen, verdankt die Strecke ihren Beinamen. Auf rund 800 m Höhe ist es ein sehr ursprünglicher Kurs, der an raue Zeiten der Formel 1 erinnert - und in diesem Jahr 50. Jubiläum feiert: 1972 war die Königsklasse erstmals zu Gast, 1973 gab es dann den ersten echten WM-Lauf, den ersten Grand Prix von Brasilien.

Seither spielten sich große Dramen in der Heimat von Ayrton Senna ab, was nicht selten am traditionell wechselhaften Wetter lag. Es kann schon einmal vorkommen, dass sich die Streckentemperatur zwischen dem Training und dem Rennen um 30 Grad verändert. Deshalb ist es schwierig, das Verhalten der Reifen richtig vorherzusagen. Zwischen Sonnenschein und Starkregen liegen manchmal nur wenige Stunden.

Die Strecke ist bei nassen Verhältnissen zudem sehr fordernd, weil sich an etlichen Stellen "Flüsse" bilden. Auch an diesem Wochenende kann es bei warmen Temperaturen immer wieder regnen, blitzen und donnern. (Quelle: SID)

Formel 1: Der Rennkalender