Nach ihrer Sommerpause macht die Formel 1 als Erstes in Belgien Halt. In Spa-Francorchamps steht am heutigen Sonntag der 14. Grand Prix der Saison an. Wo kann man sich das Rennen live im TV und Livestream anschauen? SPOX liefert die Informationen zur Übertragung in Österreich.

Genug pausiert! Die Formel 1 setzt ihre Saison 2022 am heutigen Sonntag, den 28. August endgültig fort, nachdem es ja am Freitag und Samstag bereits die drei Trainingseinheiten sowie das Qualifying gegeben hat.

Nach der vierwöchigen Unterbrechung halten sich Fahrer und Teams dieses Wochenende in Belgien auf, in Spa-Francorchamps steigt heute ab 15 Uhr der insgesamt 14. von 22 geplanten Grand Prix. Zur Sache geht es dabei auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, angesichts der Streckenlänge von sieben Kilometern sind es 44 Runden für die Piloten.

Macht Weltmeister Max Verstappen als Führender der Fahrerwertung einen weiteren Schritt Richtung Titelverteidigung oder kann Charles Leclerc im Ferrari mit seinen derzeit 80 Punkten Rückstand ein wenig aufschließen?

© getty Max Verstappen führt die WM-Fahrerwertung vor Charles Leclerc an.

Vorher gilt es noch zu klären: Wo lässt sich das Formel-1-Rennen in Spa heute überhaupt live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt darüber im Folgenden auf.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Spa im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

In Österreich teilen sich der ORF und ServusTV die Ausstrahlung der Formel 1 auf, was wiederum bedeutet, dass sich die Königsklasse des Motorsports stets live im Free-TV verfolgen lässt. Der Übertragung zum Rennen in Spa nimmt sich ServusTV an, nachdem zuletzt in Ungarn der ORF gesendet hatte. Los geht es bei ServusTV heute um 13.15 Uhr. Zur Verfügung steht parallel zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen auch ein kostenfreier Livestream.

Die Übertragung bei dem kostenfreien Sender ist zur Formel 1 aber nicht die einzige an diesem heutigen Sonntag. Auch Sky begleitet den Großen Preis live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland und Österreich weiterhin die Rechte an der Ausstrahlung der kompletten F1-Saison.

Auf Sky Sport F1 startet die Übertragung um 13.30 Uhr, Kommentator ist Sascha Roos, Experte Timo Glock. Es besteht wie gewohnt auch die Möglichkeit, das Sky-Programm via Livestream abzurufen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und WOW zur Verfügung.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Spa im Liveticker

Wer heute weder bei ServusTV noch bei Sky einschalten kann, der darf gerne zum Start hier nochmals vorbeischauen. SPOX bietet nämlich einen umfangreichen Liveticker an, der schriftlich zügig immer wieder Updates zum Geschehen liefert.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Spa im TV und Livestream sehen, Übertragung in Österreich - Infos in der Übersicht

Runde: 14. Grand Prix in der Saison 2022

14. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 28. August 2022

28. August 2022 Start: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Spa-Francorchamps, Belgien

Spa-Francorchamps, Belgien Übertragung (AT): ServusTV , Sky

Livestream (AT): ServusTV, Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Startaufstellung zum Rennen beim GP in Spa

GP von Spa - Startaufstellung Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Sergio Perez 3 Fernando Alonso 4 Lewis Hamilton 5 George Russell 6 Alexander Albon 7 Daniel Ricciardo 8 Pierre Gasly 9 Lance Stroll 10 Sebastian Vettel 11 Nicholas Latifi 12 Kevin Magnussen 13 Yuki Tsunoda 14 Valtteri Bottas 15 Max Verstappen 16 Charles Leclerc 17 Esteban Ocon 18 Lando Norris 19 Guanyu Zhou 20 Mick Schumacher

Formel 1: Rennkalender 2022

In Belgien findet das 14. Rennen der laufenden Saison statt. Die Hälfte ist bereits erreicht, denn nach dem Spa-GP stehen nur noch acht Rennen aus. In Europa sind es lediglich noch die Aufenthalte in Zandvoort (Niederlande) und Monza (Italien), ehe es nach Asien, Amerika und Arabien geht.

Der Formel 1-Rennkalender