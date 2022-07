In der Formel 1 steigt heute das zweite Sprintrennen der Saison. Dieser wird in Spielberg im Rahmen des GP von Österreich absolviert. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Session auf dem Red-Bull-Ring live im TV und Livestream sehen könnt.

Lange, genauer gesagt ein Jahr, mussten die österreichischen Motorsportfans darauf warten, nun ist es wieder soweit: Im steirischen Spielberg findet an diesem Wochenende der Formel-1-GP von Österreich statt.

Dieser hat gestern bereits begonnen: Zuerst absolvierten Max Verstappen und Co. das 1. Freie Training, ehe das Qualifying auf dem Plan stand. Nach Imola wird in Österreich zum zweiten Mal in der Saison 2022 die Wochenendstruktur mit dem Sprintrennen angewandt, weswegen anstelle des 3. Freien Trainings und des Qualifyings am heutigen Samstag, den 9. Juli, auf dem Red-Bull-Ring um 12.30 Uhr zuerst das 2. Freie Training und um 16.30 Uhr dann ein Sprintrennen stattfindet.

WM-Führender Verstappen war im Qualifying der Schnellste und startet demnach den Sprint heute von der ersten Position aus, grundsätzlich wird die Aufstellung heute durch das Ergebnis aus dem Qualifying bestimmt. Das Sprintrennen dient wiederum zur Ermittlung der Aufstellung für das morgige Rennen, nur dass es auch heute bereits Punkte zu sammeln gibt. Der Erste bekommt acht Punkte, der Zweite sieben, der Dritte sechs usw.

Formel 1: GP von Österreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 8. Juli 13.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. Juli 17.00 Uhr Qualifying zum Sprintrennen Samstag, 9. Juli 12.30 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. Juli 16.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 10. Juli 15.00 Uhr Rennen

© getty Das erste Sprintrennen in dieser Saison in Imola gewann der Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP in Österreich heute im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte an der Formel 1 teilen sich der ORF und ServusTV. Normalerweise ist es so, dass pro Wochenende einer von beiden Sendern im Einsatz ist. Weil es sich dieses Mal jedoch um den Heim-Grand-Prix handelt, übertragen beide die Sessions auf dem Red-Bull-Ring live und in voller Länge. Ihr habt für den Sprint heute also die Wahl zwischen ORF1 und ServusTV.

Während die Übertragung auf ORF1 um 15.50 Uhr losgeht, ist der Privatsender bereits ab 15.30 Uhr im Einsatz. Auch in Bezug auf die Übertragung im Livestream bieten beide Sender eine Option. Dabei könnt Ihr kostenlos auf den Livestream in der ORF-TVthek oder bei ServusTV On zugreifen.

Mit den Free-TV-Anbietern hören die Optionen jedoch noch nicht auf. Auch Sky, das in Deutschland die Exklusivrechte an der Formel 1 besitzt, bietet zum Sprintrennen eine (kostenpflichtige) TV- und Livestream-Übertragung. Um keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr um 15.45 Uhr entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport UHD anmachen. Wenn es um das Entsperren des Livestreams geht, sind ein SkyGo-Abonnement oder WOW die richtigen Lösungen.

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP in Österreich heute im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Runde: 11. Grand Prix in der Saison 2022

11. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 8. Juli 2022

8. Juli 2022 Rennstart: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Spielberg (Österreich)

Spielberg (Österreich) Übertragung: Sky, ORF, Servus TV

Livestream: Sky, ORFThek, F1TV

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP in Österreich heute im TV und Livestream sehen - Startaufstellung

Position Fahrer Zeit 1 M. Verstappen 1:04,984 2 C. Leclerc 1:05,013 3 C. Sainz jr. 1:05,066 4 S. Perez 1:05,404 5 G. Russell 1:05,431 6 E. Ocon 1:05,726 7 K. Magnussen 1:05,879 8 M. Schumacher 1:06,011 9 F. Alonso 1:06,103 10 L. Hamilton 1:13,151 11 P. Gasly 1:06,160 12 A. Albon 1:06,230 13 V. Bottas 1:06,319 14 Y. Tsunoda 1:06,851 15 L. Norris 1:25,847 16 D. Ricciardo 1:06,613 17 L. Stroll 1:06,847 18 G. Zhou 1:06,901 19 N. Latifi 1:07,003 20 S. Vettel 1:07,083

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP in Österreich heute im Liveticker

Zum Sprint in Österreich wird es auch einen Liveticker geben, verantwortlich für diesen ist SPOX. Wir beschreiben für Euch dabei das Geschehen auf der Rennstrecke.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick