Heute steht beim Formel-1-GP in Barcelona das Qualifying an. Wer holt sich die Pole Position? SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Session live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Die Formel-1-Piloten und Teams sind an diesem Wochenende in Spanien für den Grand Prix in Barcelona im Einsatz. Der erste Tag, der gestrige Freitag, ist vorüber. Nach zwei absolvierten Freien Trainings geht es am heutigen Samstag, den 21. Mai, zuerst mit dem 3. Freien Training weiter. Dieses beginnt um 13 Uhr. Darauf folgt dann um 16 Uhr aber auch schon das Qualifying, in dem um die Pole Position und andere gute Plätze für das morgige Rennen (15 Uhr) gekämpft wird.

Formel 1, GP von Barcelona: Das Rennwochenende

Datum Event Start (MEZ) 20. Mai 1. Freies Training 14 Uhr 20. Mai 2. Freies Training 17 Uhr 21. Mai 3. Freies Training 13 Uhr 21. Mai Qualifying 16 Uhr 22. Mai Rennen 15 Uhr

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Barcelona heute im TV und Livestream sehen

Ob heute wieder Charles Leclerc, Max Verstappen oder ein anderer die schnellste Zeit in Q3 fährt, könnt Ihr im Free-TV verfolgen. Denn: Die Übertragungsrechte teilen sich auch in dieser Saison der ORF und ServusTV. Nachdem ServusTV für die vergangenen zwei Rennwochenenden in Miami und Imola verantwortlich war, ist heute wieder der ORF an der Reihe, die Sessions zu übertragen.

Um heute ja nichts zu verpassen, müsst Ihr also ORF1 anschalten. Beim öffentlich-rechtlichen Sender beginnt nämlich um 15.35 Uhr die Vorberichterstattung, in der die Zuseherinnen und Zuseher auf das Qualifying eingestimmt werden. Live in Barcelona für den ORF im Einsatz ist dabei das altbekannte Trio, bestehend aus Kommentator Ernst Hausleitner, Co-Kommentator Alexander Wurz und Ferdinand Habsburg, der sich um die Analysen kümmert.

Der ORF zeigt das Qualifying jedoch nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek. Ein Abonnement oder eine langfristige Bindung werden dafür nicht verlangt.

© getty Charles Leclerc führt aktuell die Fahrerwertung in der Formel 1 an.

Den Formel-1-Samstag könnt Ihr zudem auch bei einem anderen Anbieter mitverfolgen, bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland die Exklusivrechte, doch auch Österreicherinnen und Österreicher haben die Möglichkeit, den Anbieter zu abonnieren.

Bei Sky werden im Laufe der Saison alle Sessions im Pay-TV und im Livestream gezeigt, der entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket freischaltbar ist. Alle davon auf dem Sender Sky Sport F1 (HD). Dort findet Ihr heute um 15.30 Uhr die Vorberichterstattung zum Qualifying. Durch Q1, Q2 und Q3 begleiten Euch dann Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Barcelona heute im TV und Livestream sehen - Die Session im Liveticker

Solltet Ihr trotzdem keine Möglichkeit haben, beim Qualifying live mit dabei zu sein, kann Euch SPOX aushelfen. Wir tickern die gesamte Session nämlich live mit, so dass Ihr keine relevanten Rundenzeiten oder vielleicht sogar Ausfälle verpasst.

Hier geht es zum Liveticker für das Qualifying beim GP in Barcelona.

Hier geht es zum Liveticker für das Rennen beim GP in Barcelona.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Ferrari-Pilot Charles Leclerc konnte sich in dieser Saison bei fünf absolvierten Grands Prix bereits drei Pole Positions sichern. Der Monegasse ist auch derjenige, der die Fahrerwertung aktuell mit 19 Punkten Vorsprung auf Max Verstappen anführt. Verstappen wiederum hat mit drei Siegen die meisten der Saison eingefahren.

Auch in der Konstrukteurswertung steht Ferrari nach fünf Rennen an der Spitze. Der italienische Rennstall liegt vor Red Bull Racing. Der Abstand ist in den vergangenen Rennen jedoch auf nur sechs Punkte geschmolzen.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Charles Leclerc Ferrari 104 2 Max Verstappen Red Bull 85 3 Sergio Perez Red Bull 66 4 George Russell Mercedes 59 5 Carlos Sainz Ferrari 53 6 Lewis Hamilton Mercedes 36 7 Lando Norris McLaren 35 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 30 9 Esteban Ocon Alpine 24 10 Kevin Magnussen Alfa Romeo 15

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Ferrari 157 2 Red Bull 151 3 Mercedes 95 4 McLaren 46 5 Alfa Romeo 31 6 Alpine 28 7 AlphaTauri 16 8 Haas 15 9 Aston Martin 5 10 Williams 2

Formel 1: Der Rennkalender 2022