In Spanien wird in der Formel 1 heute das vierte Saisonrennen absolviert. SPOX erklärt Euch, wie Ihr den Grand Prix live im TV und Livestream anschauen könnt.

Formel 1, GP von Spanien: Start, Ort, Strecke

Nach den Rennen in Bahrain, Imola und Portimao gastiert die Formel 1 an diesem Wochenende in Barcelona. Am heutigen Sonntag, den 9. Mai findet dort der Spanien-Grand Prix statt - genauer gesagt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der rund 4,6 Kilometer sechs lang ist. Bei 66 Runden erwarten die Piloten insgesamt also eine Distanz um die 307 Kilometer. Auf Grün schalten die Ampeln heute um 15 Uhr.

Wer geht diesmal als Sieger hervor? Das erste und dritte Rennen konnte Lewis Hamilton für sich entscheiden, das zweite ging an Max Verstappen. Ist jetzt also wieder der Niederländer an der Reihe?

Formel 1, GP von Spanien: Rennen in Barcelona heute live im TV und Livestream sehen

Die rund anderthalb Rennstunden live miterleben könnt Ihr auf ORF1. In dieser Formel-1-Saison teilen sich ORF und ServusTV die Live-Übertragung im Free-TV untereinander auf, dieses Wochenende ist der öffentlich-rechtliche Sender mit der Ausstrahlung an der Reihe.

Ernst Hausleitner kommentiert, Co-Kommentator ist Alexander Wurz. Die Analyse findet derweil mit Ferdinand Habsburg, Corinna Kamper und Robert Lechner statt. Übertragungsstart ist um 14.25 Uhr. Ihr könnt dann auch via Livestream mit dabei sein, indem Ihr die ORF TVThek abruft.

Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, Euch den GP auch im Pay-TV anzusehen. Sky besitzt bekanntermaßen die Exklusiv-Rechte für die komplette F1-Saison und ist daher auch heute live im Einsatz. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Timo Glock. Los geht es um 13.30 Uhr.

Hier bekommt Ihr als Kunden ebenso einen Livestream angeboten - via Sky Go oder Sky Ticket könnt Ihr diesen aufrufen.

Formel 1, GP von Spanien im Liveticker

Falls Ihr nicht im Free-TV oder Pay-TV einschalten könnt, so seid Ihr herzlich dazu eingeladen, Euch in den Liveticker von SPOX zu klicken. Dort werdet Ihr über die 66 Runden hinweg definitiv nichts Wichtiges verpassen.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Der amtierende Formel-1-Weltmeister Hamilton führt die Fahrerwertung nach den drei ersten Großen Preisen an. Er gewann zwei Rennen und landete zwischendurch bei dem GP, den Verstappen für sich entschied, auf dem zweiten Platz. Sein Vorsprung auf seinen größten WM-Rivalen Verstappen beträgt acht Punkte.

13 der 20 Fahrer haben bis dato Punkte auf ihrem Konto. Sebastian Vettel und Mick Schumacher, die beiden deutschen Piloten, stehen noch blank da.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 69 2 Max Verstappen Red Bull 61 3 Lando Norris McLaren 37 4 Valtteri Bottas Ferrari 32 5 Charles Leclerc Mercedes 28 6 Sergio Perez Red Bull 22 7 Daniel Ricciardo McLaren 16 8 Carlos Sainz Ferrari 14 9 Esteban Ocon Alpine 8 10 Pierre Gasly AlphaTauri 7 11 Lance Stroll Aston Martin 5 12 Fernando Alonso Alpine 5 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick

Nach dem Barcelona-GP macht die Königsklasse im Motorsport in Monaco Halt. Schon jetzt kann man sich auf das Stadtrennen freuen. Diesem werden nämlich 7500 Zuschauer beiwohnen können.

Die lokalen Behörden gaben grünes Licht für eine entsprechende Teil-Rückkehr der Fans beim Großen Preis. Voraussetzung für einen Besuch des Rennens ist ein negativer PCR-Test.