Formel 1: Qualifying des GP in Imola heute live im TV und Livestream sehen

In der Formel 1 steht das zweite Rennwochenende der Saison 2021 an. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Qualifying des Grand Prix der Emilia Romagna live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem Saisonauftakt in Bahrain wird die Formel-1-Weltmeisterschaft nach einer dreiwöchigen Pause in Imola (Italien) fortgesetzt.

Das Qualifying in Imola im Livestream und Free-TV sehen

In der neuen Saison werden die TV-Rechte zwischen ORF und Servus TV aufgeteilt.

Während das erste Rennen in Bahrain auf Servus TV zu sehen war, überträgt der ORF das Qualifiying und das Rennen in Imola. Am Samstag beginnt die Übertragung um 14:00 Uhr auf ORF1. Ernst Hausleitner kommentiert und wird dabei von Alexander Wurz unterstützt.

Zu sehen ist das Qualifying auch in der ORF-TV-Thek.

© getty Lewis Hamilton gewann den Großen Preis von Bahrain.

Formel 1, GP in der Emilia-Romagna: Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Freitag, 16. April 2021 11:30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. April 2021 15:00Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. April 2021 12:00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. April 2021 14:00 Uhr Qualifying Sonntag, 18. April 2021 15:00 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim Emilia Romagna-GP im Liveticker

SPOX liefert Euch wie gewohnt in einem ausführlichen Liveticker alle Geschehnisse aus der Formel 1.

Hier geht's zum Qualifying-Liveticker

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Grand Prix Strecke Sieger 28. März 17 Uhr Bahrain Bahrain International Circuit (Sakir) Lewis Hamilton 18. April 15 Uhr Emilia-Romagna Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) 2. Mai 16 Uhr Portugal Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) 9. Mai 15 Uhr Spanien Circuit de Bracelona-Catalunya (Barcelona) 23. Mai 15 Uhr Monaco Circuit de Monaco (Monte-Carlo) 6. Juni 14 Uhr Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) 13. Juni 20 Uhr Kanada Circuit Gilles-Villeneuve (Montreal) 27. Juni 15 Uhr Frankreich Circuit Paul Ricard (Le Castellet) 4. Juli 15 Uhr Österreich Red Bull Ring (Spielberg) 18. Juli 16 Uhr Großbritannien Silverstone Circuit (Silverstone) 1. August 15 Uhr Ungarn Hungaroring (Budapest) 29. August 15 Uhr Belgien Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) 5. September 15 Uhr Niederlande Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) 12. September 15 Uhr Italien Autodromo Nazionale Monza (Monza) 26. September 14 Uhr Russland Sochi Autodrom (Sochi) 3. Oktober 14 Uhr Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) 10. Oktober 7 Uhr Japan Suzuka Inernational Racing Course (Suzuka) 24. Oktober 21 Uhr USA Circuit of The Americans (Austin) 31. Oktober 20 Uhr Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) 7. November 18 Uhr Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) 21. November 7 Uhr Australien Albert Park Circuit (Melbourne) 5. Dezember 17 Uhr Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit (Jeddah) 12. Dezember 14 Uhr Abu Dhabi Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

Imola-Zeitplan wegen Trauerfeier für Prinz Philip geändert

Die Trauerfeier für Prinz Philip hat Auswirkungen auf die Formel 1. Beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola wird "aus Respekt" vor der royalen Beisetzung das Qualifying am Samstag um eine Stunde auf 14.00 Uhr vorverlegt. Damit soll eine terminliche Überschneidung vermieden werden. Zudem wird es vor Beginn des Qualifyings eine Schweigeminute geben.

Aufgrund geltender Regularien ändern sich auch die Zeiten der insgesamt drei Trainingssessions am Freitag und Samstag geringfügig. Der zweite Saisonlauf startet am Sonntag (15.00 Uhr) wie geplant.

Prinz Philip, Ehemann von Königin Elizabeth II, war am Freitagmorgen, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, auf Schloss Windsor gestorben.