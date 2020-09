Formel 1: Großer Preis von Toskana - Qualifying in Mugello heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag findet das dritte freie Training sowie das Qualifying zum Großen Preis der Toskana statt. SPOX zeigt, wo man die Renn-Sessions im TV, Livestream und Liveticker sehen kann.

Valtteri Bottas hat dem ersten Trainingstag für den Grand Prix der Toskana in Mugello seinen Stempel aufgedrückt. Der Finne fuhr am Freitag in beiden Einheiten die schnellste Rundenzeit und klassierte sich damit in der zweiten Session vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Formel-1-Weltmeister lag 0,2 Sekunden zurück, aber noch knapp vor dem Niederländer Max Verstappen im Red-Bull-Bolid.

Die Farbe Rot steht an diesem Wochenende, an dem das Team Ferrari das Jubiläum des 1.000. Starts in der Formel 1 begeht, im Mittelpunkt. Die Autos von Charles Leclerc und Sebastian Vettel sind in Erinnerung an die legendären Gefährte der 1950er-Jahre in einem dunkleren Ton gehalten. Daneben haben sich auch die Verantwortlichen des Internationalen Automobil-Verbandes (FIA) etwas einfallen lassen: Das vom Deutschen Bernd Mayländer pilotierte Safety-Car kommt nicht im traditionellen Silber, sondern in leuchtendem Rot daher.

Für Leclerc und Vettel wird es auf der erstmals für ein Formel-1-Rennen genutzten, hauseigenen Strecke von Ferrari unter normalen Umständen aber nichts zum Feiern geben. In der aussagekräftigeren Rangliste des zweiten Trainings fanden sich der Monegasse und der Deutsche mit rund eineinhalb Sekunden Rückstand auf Bottas auf den Plätzen 10 und 12 wieder.

Qualifying beim GP in Mugello im TV und Livestream

Für die laufende Formel-1-Saison sicherte sich der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragungsrechte. Der dritte Trainingsdurchgang wird nicht gezeigt, zum Qualifying schaltet ORF 1 ab 14.55 Uhr zu. Begleitet wird die Sendung von den Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Sky zeigt ab 13.45 Uhr das dritte freie Training, um 14.45 Uhr wird das Qualifying übertragen.

Sofern kein TV-Gerät zur Verfügung steht, kann das Zweite Freie Training auch per Livestream in der ORF TVthek verfolgt werden. Hier geht es zum Link.

Als Alternative dazu liefert die SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

GP von Toskana: Das Qualifying im Liveticker

Außerdem können beide Renn-Sessions auf unserem Liveticker mitverfolgt werden.

