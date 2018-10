betway Match of the day: Elina Svitolina gegen Sloane Stephens im WTA-Finals-Endspiel

Im Endspiel der WTA-Finals in Singapur treffen Elina Svitolina und Sloane Stephens aufeinander. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Zwei Debütantinnen bestreiten das Endspiel bei den WTA-Finals in Singapur: Elina Svitolina und Sloane Stephens. Ein Duell zweier Kämpferinnen.

Zum einen befindet sich Stephens in Galaform. Die US-Amerikanerin und Kerber-Schreck lag im Halbfinale gegen Karolina Pliskova bereits mit 0:6 und 0:2 zurück, um dann knallhart und mit extremer Ausdauer zurückzuschlagen. Der typische Stephens-Effekt. Das Aus der 25-Jähriegn stand in einigen Matches in Singapur scheinbar schon fest - die Weltranglistensechste wusste jedoch immer wieder zu überraschen.

Kämpferisch ist auch ihre Final-Gegnerin Svitolina unterwegs. Bei ihrem ersten Auftritt im Turnier der besten acht Spielerinnen der Saison überzeugte auch die Ukrainerin mit unbeugsamen Willen. Im Halbfinale gegen Kiki Bertens setzte sich Svitolina nach 2:42 Stunden Kampf durch und machte das Debütantinnen-Endspiel perfekt.

Stephens ist Titel-Favoritin

Wettanbieter betway sieht im "Match of the day" die US-Amerikanerin als leichte Favoritin auf den Titel in Südostasien. Stephens geht mit einer Siegquote von 1,72 in das alles entscheidende Match.

Svitolina hat die Außenseiterinnenrolle inne und geht mit einer Quote von 2,10 ins Rennen um den WTA-Finals-Pokal.

