betway-Favoritencheck: Wer krönt sich zur WTA-Finals-Königin in Singapur?

In Singapur treffen sich die besten acht Spielerinnen der Saison zu den WTA-Finals. Wettanbieter betway hat sich die Top-Stars um Angelique Kerber und Co. genauer angesehen und gibt eine Prognose für den Turniersieg aus.

Es ist soweit: Der Showdown in Singapur steht an und die WTA-Finals suchen ihre Königin. Mit dabei ist unter anderem die Jahressensation Naomi Osaka, Altmeisterin Petra Kvitova und natürlich Angelique Kerber.

Doch welche Top-Spielerin hat die besten Karten im Kampf um die inoffizielle Tennisweltmeisterschaft? Wettanbieter betway gibt euch die Sieg-Quoten für die Top acht der Saison.

Osaka vorne weg, dann kommt Kerber

Naomi Osaka: Die US-Open-Siegerin geht als Top-Favoritin in den Wettbewerb und hat bei ihrem ersten Auftritt in Singapur die besten Karten im Kampf um den Titel.

Unbekümmert und mit viel Talent spielt die 20-Jährige auf und hat das Zeug auch bei den Finals das Feld aufzumischen. Zudem kommt, dass die Japanerin nichts zu verlieren hat und befreit aufspielen kann. Der Turniersieg geht nur über Osaka!

betway-Siegerquote: 4,0

Angelique Kerber: Die Finalistin aus dem Jahr 2016 will endlich den großen Titel in Südostasien und hat gute Chancen. Nach Osaka wird Kerber die Gejagte sein und mischt als heiße Mitfavoritin mit.

Die Deutsche hat in Wimbledon bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann - die Spielweise zum ganz großen Coup hat die Kielerin ohnehin. Pluspunkt für Kerber könnte ihre Erfahrung sein. Mit ihren 30 Jahren und mehrmaligen Teilnahmen an den Finals kennt Kerber die Bedingungen und weiß ganz genau, was auf sie zukommt.

betway-Siegerquote: 5,0

Caroline Wozniacki: Die Dänin geht als Titelverteidigerin ins Rennen und sicherte Anfang des Jahres ihren ersten Major-Sieg in Australien. Danach flachte der Höhenflug des Sports-Illustrated-Model etwas ab - in Singapur muss dennoch mit "Caro" zu rechnen sein.

Mit dem Sieg aus dem vergangenen Jahr im Hinterkopf könnte Wozniacki noch eine extra Portion Motivation bekommen. Spielerisch ist die Dänin Kerber und Osaka unterlegen, kämpferisch hält sie jedoch gut mit. Abwarten!

betway-Siegerquote: 5,50

Kvitova und Svitolina auf der Lauer

Petra Kvitova: Die Tschechin gehört eigentlich immer in den Favoritenkreis. Vor den US Open befand sich die zweifache Wimbledonsiegerin in bestechender Form, musste jedoch einen verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen.

Der schnelle Untergrund in Singapur liegt der Dauerbrennerin und kann mit ihren flachen Grundschlägen enormen Schaden anrichten. Die Tagesform wird bei Kvitova entscheidend sein.

betway-Siegerquote: 6,0

Elina Svitolina: Für Svitolina kommen die Finals nicht gerade zur richtigen Zeit. Die junge Ukrainerin spielt solides Tennis, befindet sich aber nicht in Bestform.

Die 24-Jährige ist die größte Überraschungstüte im Feld der besten acht Spielerinnen. Svitolina kann jedes Spiel gewinnen, aber auch einen schlechten Tag erwischen. Die Konstanz fehlt bei der Ukrainerin noch ein wenig.

betway-Siegerquote: 8,0

Karolina Pliskova: Die zweite Tschechin im Feld hat noch nicht den erwarteten Durchbruch geschafft. Die Zwillingsschwester von Kristyna Pliskova wartet immer noch auf den ganz großen Titel in ihrer Karriere.

Die Ex-Nummer-eins hinkt ihren Erwartungen etwas hinterher und muss sich in der Favoritenliste hinter ihren Kolleginnen einreihen. Platzt Pliskovas Knoten in Singapur? Eher unwahrscheinlich.

betway-Siegerquote: 8,0

Stephens und Bertens als Außenseiterinnen

Sloane Stephens: Die US-Amerikanerin hat sich nach einer völlig verkorksten Anfangsphase des Jahres wieder gefangen und tolle Ergebnisse bei den French Open und den US Open gefeiert.

Das Starterfeld in Singapur ist für die quirlige Stephens jedoch zu stark. Die US-Open-Siegerin aus dem Vorjahr wird nur wenige Chancen von ihren Konkurrentinnen bekommen. Diese muss Stephens dann konsequent nutzen, um mitspielen zu wollen.

betway-Siegerquote: 9,0

Kiki Bertens: Es ist die erste Teilnhame von Bertens bei den Finals und die Debütantin geht als klare Außenseiterin ins Rennen. Ihr Spiel ist solide und von hoher Qualität. Der Überraschungseffekt fehlt bei der Niederländerin jeodch.

Die Teilnhame ist für die 26-Jährige ein toller Erfolg, für mehr wird es dann wohl doch nicht reichen.

betway-Siegerquote: 11,0