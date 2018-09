Erster Toursieg seit Februar: Lisicki in Guangzhou im Achtelfinale

Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki hat bei ihrem Tennis-Comeback nach einer Verletzungspause den ersten Sieg auf der WTA-Tour gefeiert.

Beim Turnier im chinesischen Guangzhou gewann die 28 Jahre alte Berlinerin gegen die russische Wildcardspielerin Vera Zvonareva - ebenfalls eine ehemalige Wimbledonfinalistin - in nur 73 Minuten mit 6:4, 6:2. Im Achtelfinale trifft Lisicki auf die an Nummer fünf gesetzte Kasachin Yulia Putintseva.

Lisicki hatte nach einer im März in Miami erlittenen Verletzung zuletzt rund drei Monate pausiert. Letztmals war sie im Februar in Budapest in die Runde der letzten 16 eingezogen. In der Weltrangliste ist die frühere Nummer zwölf inzwischen auf Position 233 abgerutscht.

Neben Lisicki ist bei dem Turnier in China auch noch Andrea Petkovic am Start. Die Darmstädterin trifft in ihrem Auftaktmatch auf die australische Qualifikantin Lizette Cabrera.

Das Einzel-Draw in Guangzhou