WTA: Tatjana Maria im Achtelfinale von Tashkent ausgeschieden

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Tashkent den Einzug ins Viertelfinale versäumt. Die deutsche Fed-Cup-Spielerin unterlag der Russin Margarita Gasparyan in drei Sätzen.

Damit ist Mona Barthel die letzte verbliebene Deutsche im Tableau. Barthel spielt später am Mittwoch gegen die an Position sieben gesetzte Russin Evgeniya Rodina.

Tatjana Maria war beim Turnier in Tashkent an fünf gesetzt, hatte sich in Runde eins souverän gegen Natalia Vikhlyantseva durchgesetzt. Turnierfavoritin Irina-Camelia Begu war bereits in Runde eins ausgeschieden.

Hier das Einzel-Tableau in Tashkent