WTA-Turnier in San Jose live schauen: Livestream beim Silicon Valley Classic

So langsam beginnen die Vorbereitungen auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows. Beim WTA-Turnier in San Jose treffen vom 30. Juli bis zum 5. August einige der besten Spielerinnen auf dem Hartplatz aufeinander.

SPOX gibt die wichtigsten Infos zum Turnier und der Berichterstattung.

Silicon Valley Classic: Datum und Austragungsort

Das Silicon Valley Classic findet vom 30. Juli bis zum 5. August statt, wobei am Wochenende zuvor bereits die Qualifikationsrunden ausgespielt wurden. Das Turnier findet dabei erstmals im kalifornischen San Jose statt, nachdem in den Jahren zuvor Stanford der Austragungsort gewesen ist. Die Spiele werden auf dem Gelände der San Jose State University ausgetragen.

WTA San Jose live sehen: Das Turnier im Livestream verfolgen

Das Silicon Valley Classic wird beim Streamingdienst DAZN übertragen. Ab dem zweiten Turniertag am Dienstag zeigt das Netflix des Sports jeden Tag mehrere Stunden Live-Tennis von dort.

Darüber hinaus überträgt DAZN viele weitere WTA-Turniere, auch das zeitgleich stattfindende Turnier in Washington. Auch einige WTA-Turniere werden bei DAZN ebenso gezeigt, wie Davis Cup und Fed Cup. Der Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat, wobei ihr zuvor einen kostenlosen Probemonat abschließen könnt.

Tag Beginn der Übertragung Runde Dienstag, 31. Juli 20:30 Uhr 1. Runde Mittwoch, 1. August 20 Uhr Achtelfinale Donnerstag, 2. August 20 Uhr Achtelfinale Freitag, 3. August 21 Uhr Vietelfinale Samstag, 4. August 22 Uhr/4 Uhr in der Nacht zu Sonntag Halbfinale Sonntag, 5. August 23 Uhr Finale

WTA in San Jose: Diese Spielerinnen sind dabei

Das Teilnehmerfeld in San Jose wird von den Williams-Schwestern angeführt. Vor allem Serena will den ersten Titel nach ihrer Babypause. Sie konnte das Vorgängerturnier in Stanford bereits drei Mal gewinnen, während Schwester Venus schon bei zwei Ausgaben erfolgreich war.

Darüber hinaus sind auch Vorjahressiegerin Madison Keys sowie die Weltranglistensiebte Garbine Muguruza in San Jose am Start. Von den deutschen Damen ist hingegen keine Teilnehmerin dabei.

Silicon Valley Classic: Die letzten Siegerinnen