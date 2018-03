Miami Open: Livestream, Teilnehmer und Zeitplan

Mit den Miami Open findet wieder eines der prestigeträchtigsten Turniere des Tennissports statt. SPOX zeigt euch, wo ihr das Turnier live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Zeitplan und zu den Teilnehmern.

Wann und wo finden die Miami Open statt?

Die Miami Open finden vom 19. März bis zum 01. April in Key Biscayne nahe Miami statt. Veranstaltungsort ist dieses Jahr zum letzten Mal das Tennis Center at Crandon Park, das 13.800 Zuschauern Platz bietet. Ab 2019 zieht das Event dann in das Hard Rock Stadium um, wo die Miami Dolphins in der NFL ihre Spiele austragen.

Wo kann ich die Miami Open live sehen?

Wie das Vorgängerturnier in Indian Wells wird dieses Turnier als Combined Event abgehalten. Sowohl die Damen als auch die Herren spielen also gleichzeitig. Das WTA-Turnier der Miami Open wird vom Streaming-Service DAZN übertragen. Die ATP-Konkurrenz gibt es derweil nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Darüber hinaus begleitet SPOX das Turnier täglich im Liveticker. Eine Übersicht zu allen Tickern gibt es hier.

Welcher Kategorie gehören die Miami Open an?

Sowohl das Damen- als auch das Herren-Turnier gehören der jeweils höchsten Kategorie unterhalb der Grand Slams an. Bei der WTA ist es ein sogenanntes Premier Mandatory Event, bei den Herren gehört es zur ATP Masters 1000 Series.

Beide Serien bringen dem Sieger bzw. der Siegerin jeweils 1000 Punkte für die Weltrangliste ein. Zum Vergleich: Grand-Slam-Turnier-Siege sind jeweils 2000 Punkte wert.

Miami Open 2018: Preisgelder im Einzel (Damen/Herren)

Runde Preisgeld (in US-Dollar) 1. Runde 15.610 2. Runde 25.465 3. Runde 47.170 Achtelfinale 88.136 Viertelfinale 167.195 Halbfinale 327.965 Finale 654.380 Sieger 1.340.860

Indian Wells 2018: Preisgelder im Doppel (Damen/Herren)

Runde Preisgeld (in US-Dollar) 1. Runde 15.460 Achtelfinale 28.880 Viertelfinale 54.760 Halbfinale 107.470 Finale 214.410 Sieger 439.350

Bei den Miami Open sind wie auch bei den vier Grand-Slam-Turnieren die Preisgelder in der Herren- und Damen-Konkurrenz identisch.

Wer nimmt an den Miami Open teil?

Insgesamt ist das Teilnehmerfeld bei den Miami Open sehr prominent besetzt. Allerdings müssen vor allem bei den Männern einige Top-Spieler wie Rafael Nadal, Andy Murray oder Stan Wawrinka verletzungsbedingt passen. Aus deutscher Sicht mussten auch Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer nachrücken. Mit dabei sind aus deutscher Sicht also nur Alexander Zverev und Nachrücker Maximilian Marterer.

Da Laura Siegemund absagte, sind bei den Damen mit Angelique Kerber und Julia Görges ebenfalls nur zwei Deutsche mit dabei.

Wie sind die Paarungen bei den Damen?

Spielerin eins Spielerin zwei Cepede Royg (PAR) Qualifier Bondarenko (UKR) Van Uytvanck (BEL) Mattek-Sands (USA) Cornet (FRA) Bellis (USA) Azarenka (BLR) Maria (GER) Witthoeft (GER) Diyas (KAZ) Brady (USA) Qualifier Hsieh (TPE) Bacsinszky (SUI) Makarova (RUS) Anisimova (USA) Wang (CHN) Mchale (USA) Kanepi (EST) Qualifier Putintseva (KAZ) Tsurenko (UKR) Tomljanovic (AUS) Larsson (SWE) Siniakova (CZE) Sasnovich (BLR) Pliskova (CZE) Qualifier Vondrousova (CZE) Linette (POL) Qualifier Barthel (GER) Babos (HUN) Haddad Maia (BRA) Watson (GBR) Qualifier Bencic (SUI) Brengle (USA) Sabalenka (BLR) Davis (USA) Martic (CRO) Liu (USA) Osuigwe (USA) Qualifier Qualifier Williams, S. (USA) Osaka (JPN) Qualifier Qualifier Lepchenko (UKR) Qualifier Pera (USA) Arruabarrena (ESP) Flipkens (BEL) Buzarnescu (ROU) Qualifier Begu (ROU) Giorgi (ITA) Vekic (CRO) Krunic (SRB) Sakkari (GRE) Puig (PUR) Stosur (AUS)

Wer sind die Titelverteidiger bei den Miami Open?

Disziplin Name Nation Herren-Einzel Roger Federer Schweiz Herren-Doppel Lukasz Kubot/ Marcelo Melo Polen/Brasilien Damen-Einzel Johanna Konta Großbritannien Damen-Doppel Gabriela Dabrowski/ Xu Yifan Kanada/ China

Miami Open: Einzel-Gewinner der letzten fünf Jahre