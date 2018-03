Auslosung zum ATP Masters 1000 in Miami: Del Potro auf Crashkurs mit Djokovic

Die Auslosung zum ATP Masters 1000 von Miami hat ein hartes Los für Indian-Wells-Champion Juan Martin del Potro gebracht. Der Argentinier könnte bereits im Achtelfinale auf den sechsfachen Rekordsieger Novak Djokovic treffen. Auf Roger Federer wartet hingegen eine vermeintlich leichtere Aufgabe.

Del Potro müsste allerdings auf seiner Mission Sunshine-Double bereits in seinem zweiten Match Kei Nishikori ausschalten, der es in Miami nach erfolgreichen Auftritten auf Challenger-Ebene mit einem Comeback auf die ATP-Tour versucht. Der Japaner könnte nach einem Freilos auf Peter Gojowczyk treffen, der es zunächst mit einem Qualifikanten zu tun bekommt.

Federer, der 1999 in Miami das erste ATP-Masters-Event seiner Karriere spielte, startet als Nummer eins der Setzliste in der zweiten Runde ebenfalls gegen einen Qualifikanten. Von der Papierform würden danach die Spanier Fernando Verdasco, der im Vorfeld mit Djokovic trainierte, und Pablo Carreno Busta warten. Im Viertelfinale könnten Tomas Berdych oder Kevin Anderson die Gegner sein.

Die Sieger der Miami Open der vergangenen Jahre

Jahr Sieger 2017 Roger Federer 2016 Novak Djokovic 2015 Novak Djokovic 2014 Novak Djokovic 2013 Andy Murray 2012 Novak Djokovic 2011 Novak Djokovic 2010 Andy Roddick 2009 Andy Murray 2008 Nikolai Davydenko

Alexander Zverev zum Auftakt gegen einen Youngster

Der Auftaktgegner von Alexander Zverev wird in der Erstrundenpartie zwischen den Youngsters Stefano Tsitsipas und Daniil Medvedev ermittelt. Sollte er diese Hürde meistern, würde es wohl zum Aufeinandertreffen mit David Ferrer kommen, ehe eine heiße Partie gegen Nick Kyrgios oder Fabio Fognini anstehen könnte.

Alexanders Bruder Mischa beginnt gegen den Franzosen Benoit Paire, der Sieger darf anschließend gegen Djokovic ran. Jan-Lennard Struff spielt in Runde eins gegen den Schweden Mikael Ymer, der dank einer Wildcard im Hauptbewerb steht.

Maximilian Marterer bestreitet sein erstes Match gegen den Ungarn Marton Fucscovics, danach würde der Gegner Grigor Dimitrov heißen.

Del Potro strebt in Miami nach seinem Triumph in Indian Wells das Sunshine Double an, was jeweils in den vergangenen vier Jahren gelang: Im Vorjahr gewann Federer beide Turniere, die drei Jahre zuvor war jeweils Djokovic der strahlende Mann an beiden Schauplätzen.

Hier geht's zum gesamten Draw der Herren im Überblick.